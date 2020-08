Dülmen (dpa) - Schlagerstar Jürgen Drews («Ein Bett im Kornfeld») entspannt am liebsten in seinem eigenen Garten.

«Ich habe im Garten viele verschiedene Blumen gepflanzt. Vor allem die, die Bienen anziehen. Das war mir wichtig. Ich liebe es unterm Baum zu sitzen und in der Blütezeit dem Bienensummen zu lauschen. Da sitze ich wirklich stundenlang und höre nur zu», sagte der 75-Jährige der «Augsburger Allgemeinen».

Privat habe er mit Partys nichts am Hut, verriet der «König von Mallorca», der im münsterländischen Dülmen lebt. «Da mache ich dann lieber Sport, oder begleite meine Frau beim Ausritt mit dem Fahrrad.» Oder er widme sich eben der Gartenarbeit. An diesem Montag ist die Veröffentlichung seiner Autobiografie «Es war alles am besten» geplant.

© dpa-infocom, dpa:200816-99-185999/3