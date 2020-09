Augsburg (dpa) - Wenn er sein Instrument spielt, kommt Leadgitarrist Kirk Hammett von der US-Metalband Metallica zur Ruhe. «Mein Spiel auf der Gitarre ist wie der Spiegel in meiner Seele», sagte der 57-Jährige der « Augsburger Allgemeine ».

«Es beruhigt mich - egal, ob ich ruhige Musik spiele oder die Gitarre richtig kreischen lasse, so war das schon, als ich noch ein kleiner Junge war.» As Teenager habe er unter psychischen Problemen gelitten. «Aber mit der Gitarre konnte ich die Stimmen in meinem Kopf zur Ruhe bringen und mir insgesamt einen Reim auf die Welt machen. So ist das im Grunde genommen bis heute.»

Metallica zählt zu den erfolgreichsten Metalbands der Welt. Hammett berichtete, dass die Band in der Corona-Zwangspause begonnen habe, an einem neuen Studioalbum zu arbeiten. Er hofft, dass die Musiker im kommenden Jahr das 40-jährige Bestehen von Metallica feiern können. «Das Jubiläum ist ein Meilenstein und ein großer Grund zu feiern - in welcher Form das möglich sein wird, müssen wir abwarten», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:200912-99-532421/2