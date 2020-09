Los Angeles (dpa) - Die US-Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (36, «Midway») erwartet ihr erstes Kind. «Baby Boy Goldsmith kommt Anfang 2021», schrieb Moore auf Instagram zu gemeinsamen Fotos mit ihrem Mann Taylor Goldsmith (35).

Seit 2018 ist Moore mit dem US-Sänger verheiratet. Auf den Fotos legt Goldsmith seine Hand auf den Bauch seiner Frau.

Moore hatte sich 2015 nach sechsjähriger Ehe von dem Musiker Ryan Adams («Heartbreaker») getrennt. Im vorigen Jahr wurde sie mit einem Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt. Die Schauspielerin und Sängerin, die im Alter von 15 Jahren ihr Debütalbum «So Real» herausbrachte, ist in der TV-Serie «This Is Us - Das ist Leben» zu sehen.

Als Filmschauspielerin ist sie vor allem aus Romanzen und Komödien wie «Von Frau zu Frau», «Lizenz zum Heiraten» und «Plötzlich Prinzessin!» bekannt. Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich holte sie zuletzt für das Kriegsdrama «Midway» vor die Kamera.

© dpa-infocom, dpa:200925-99-700215/3