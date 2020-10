New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Mindy Kaling (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Sie habe bereits Anfang September einen Sohn zur Welt gebracht, gab Kaling in der «Late Show with Stephen Colbert» im US-Fernsehen bekannt. Sein Name sei Spencer.

«Ich erzähle das jetzt zum ersten Mal, es fühlt sich merkwürdig an», sagte Kaling, die ihre Schwangerschaft zuvor nicht öffentlich gemacht hatte. «Ich weiß, das ist für viele Leute jetzt neu.»

Kaling, die unter anderem mit den Serien «Das Büro» und «The Mindy Project» bekannt wurde, hat bereits eine zweijährige Tochter namens Katherine. Den Vater der beiden Kinder hat Kaling bislang nicht verraten.

© dpa-infocom, dpa:201010-99-894301/3