Berlin (dpa) - Anfang der 90er Jahre waren sie eines der coolsten Paare Hollywoods: Johnny Depp und It-Girl Winona Ryder . Aber auch Depps Tätowierung «Winona forever» (Winona für immer) konnte die Beziehung nicht retten.

Nach vier Jahren trennten sich die beiden Jung-Schauspieler, denen mit Tim Burtons Fantasy-Märchen «Edward mit den Scherenhänden» (1990) gemeinsam der ganz große Durchbruch gelungen war.

Die Liebe ging, der Erfolg blieb Winona Ryder, die heute 49 Jahre alt wird, allerdings treu. 1994 und 1995 wurde sie für ihre Rollen in «Zeit der Unschuld» und «Betty und ihre Schwestern» für den Oscar nominiert. Mit Kultfilmen wie «Reality Bites - Voll das Leben» (1994) wurde sie zum großen Idol der orientierungslosen Generation X.

Die Zeit der Erfolge hatte aber auch ihre Schattenseiten. Immer wieder kämpfte Winona Ryder mit Depressionen, Angstzuständen und Erschöpfung. Und dann knickte ihre Karriere ein.

2001 war Ryder beim Ladendiebstahl in Beverly Hills ertappt worden. Nach einem Aufsehen erregenden Prozess wurde sie schließlich zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe, Sozialdiensten, einer Therapie und einer Geldstrafe verurteilt.

Nach vielen mageren Jahren, in denen sich Winona Ryder ziemlich rar gemacht hatte, ist ihre Karriere in den letzten Jahren aber wieder richtig in Schwung geraten. Mit «Stranger Things» feierte die US-Schauspielerin ein großes Comeback: In der Netflix-Serie spielt sie eine leicht durchgeknallte alleinerziehende Mutter im Kampf gegen gruselige Monster.

© dpa-infocom, dpa:201028-99-109416/10