Köln (dpa/lnw) - Rund vier Wochen, nachdem er seine Beziehung zu der Influencerin Laura Maria öffentlich gemacht hat, ist der Sänger und frühere DSDS-Gewinner Pietro Lombardi wieder Single. Im sozialen Netzwerk Instagram teilte Lombardi am Freitag die Trennung seinen 1,9 Millionen Abonnenten mit.

«Laura und ich, wir sind kein Paar mehr. Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war, wie es sein sollte», so Lombardi in einem Instagram-Video.

Laura Maria sagte in einem Instagram-Video unter Tränen: «Es ist keine einfache Entscheidung gewesen.» Beide hätten gemerkt, sie seien zu verschieden.

Lombardi sagte, die Düsseldorferin sei die erste Frau seit der Trennung von seiner Ehefrau Sarah gewesen, «die es geschafft hat, dass ich mich öffne.» Eine zweite Chance schloss der Pop-Sänger nicht aus: «Vielleicht braucht man einfach eine Trennung, dass man irgendwann wieder zueinander findet.»

© dpa-infocom, dpa:201030-99-147719/2