Berlin (dpa) - Angus Young (65), stets in kurzen Schuluniform-Hosen auftretender Gitarrist der weltweit erfolgreichen Hardrock-Band AC/DC , spielt gern mit Jugendklischees. Denn er habe selbst eine gute Kindheit gehabt.

«Ich war ein glücklicher Junge. Ich versetze mich hin und wieder noch ganz bewusst in diese Zeit zurück», sagte der in Schottland geborene Australier dem «Playboy» (Januar-Ausgabe).

«Als Teenager sorgst du dich noch nicht um so viele Dinge, wir zumindest taten das nicht. Du musst nicht viel nachdenken. Du bist herrlich frei», fügte Young hinzu. Auch heute noch spüre er die frühe Phase seines Lebens als junger Musiker. «Ich bin noch haargenau derselbe Typ wie früher. Ich höre dieselben Platten wie zu der Zeit, in der ich jung war, ich liebe dieselben Bands. Meine Gedanken, Überzeugungen und Vorlieben sind sehr beständig.»

Mit den AC/DC-Songs sei es genauso. «Du sollst sie hören und am besten nicht wissen, aus welchem Jahr sie stammen. Sie stehen offenbar nicht auf Veränderungen.» Die Kombination aus Sound, Zusammenspiel und Songs mache diese Musik immer noch anziehend. «Sexy, okay, warum nicht? Ich denke, es ist tatsächlich die Mischung. Manchmal hast du die Chemikalien zusammen, die du brauchst für ein Feuerwerk. Und dann, boom, kommt es rausgeschossen.»

Der vermutlich älteste Schuluniform-Fan der Welt vergeudet daher «keine Gedanken an das Alter. Solange es nicht zum Problem wird oder man selbst es zum Problem erklärt, ist es auch kein Problem», sagte Young. «Ich kratze mich nicht am Kopf und denke: Mensch, wie alt bist du denn jetzt überhaupt? Ich muss immer erst von anderen an mein Alter erinnert werden.»

Das neue AC/DC-Album «Power Up» erschien am 13. November. Die Platte eroberte sofort Platz eins der deutschen Charts und wurde am Freitag von GfK Entertainment - den Ermittlern der Offiziellen Deutschen Charts - zum erfolgreichsten Album des Jahres gekürt.

