Berlin/Hamburg (dpa) - Die Hamburger Musikerin Zoes Wees (18) findet die von vielen Influencern und Fernsehshows vermittelten Schönheitsideale belastend.

«Es ist echt schwierig, in der heutigen Welt aufzuwachsen. Als junger Mensch weißt du ja noch gar nicht, wie du dich selbst liebst, und ob es normal ist, wie du aussiehst», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Wenn du jeden Morgen in den Spiegel guckst und sagst, wie sehr du dich lieb hast, hilft das», sagte die Sängerin. «Auch wenn du es in dem Moment vielleicht gar nicht so empfindest.» Wees, die im vergangenen Jahr mit ihrer Debütsingle «Control» einen europaweiten Hit landete, hat mittlerweile gelernt, sich selbst zu lieben: «Du musst das ganze Leben in deinem Körper sein und kommst niemals raus. Das heißt, du musst irgendwann anfangen, dich zu akzeptieren.»

In ihrem aktuellen Song «Girls Like Us» singt Wees über den Druck der Gesellschaft auf junge Mädchen. Sie betonte: «Am Ende des Tages gehen wir alle ohne Make-up ins Bett, mit zerzausten Haaren und normaler Kleidung. Wir sind alle Menschen mit den gleichen Rechten und sind genau gleich schön.»

