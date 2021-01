Corrientes (dpa) - Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat Argentinien zur Wiederansiedlung von Jaguaren in einem Nationalpark im Nordosten des südamerikanischen Landes gratuliert.

«Nach 70-jähriger Abwesenheit streifen Jaguare wieder frei durch die Iberá-Feuchtgebiete in Argentinien. Glückwunsch an die Regierung von Argentinien», schrieb DiCaprio, der für sein Umwelt-Engagement bekannt ist und auch schon in Argentinien gedreht hat, zu einem Video über das Projekt auf Instagram. Auch die Bevölkerung der Provinz Corrientes, in der der Iberá-Nationalpark liegt, beglückwünschte der Schauspieler zu ihrem beispiellosen Einsatz. Die Rückkehr der Jaguare habe eine so wichtige Bedeutung für das Ökosystem des Iberá-Nationalparks, eine Mischung aus Sumpf, Moor, Seen und Lagunen, wie die der Wölfe in dem Yellowstone Nationalpark in den Vereinigten Staaten.

Ein Jaguarweibchen und ihre beiden Jungen, die im Jaguar-Wiederansiedlungszentrum geboren worden waren, wurden in dem 183.500 Hektar großen Gebiet in die Freiheit entlassen. Das Projekt der Wiederansiedlung der Jaguare im Iberá-Nationalpark läuft seit fast zehn Jahren. DiCaprio zufolge ist die Tierart mit weniger als 200 Exemplaren in Argentinien stark bedroht.

