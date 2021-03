London (dpa) - Glückwünsche aus dem Palast: Die königliche Familie hat der Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie zum 30. Geburtstag gratuliert. «Wir wünschen Prinzessin Eugenie heute alles Gute zum Geburtstag», twitterte der Buckingham-Palast am Dienstag zu einem Bild der lächelnden Jubilarin.

Garniert wurde der Tweet mit einem Kuchen- und einem Luftballon-Emoji. Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew , dem dritten Kind von Königin Elizabeth II., und seiner geschiedenen Frau Sarah Ferguson. Sie wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter - ihr Sohn August ist der neunte Urenkel der Queen.

Trotz des Geburtstags war der Ton im Palast am Dienstag aber eher gedämpft. Im Namen der Königsfamilie gedachte der Thronfolger Prinz Charles der mehr als 125.000 Corona-Toten im Vereinigten Königreich - auf den Tag genau ein Jahr nach der Ankündigung des ersten Lockdowns mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

«Wir alle haben uns von dem Einfallsreichtum inspirieren lassen, den wir erlebt haben, sind dankbar für die Hingabe, die so viele gezeigt haben, und unbeschreiblich bewegt von den Opfern, die wir gesehen haben», sagte Charles in einer Videobotschaft. Der älteste Sohn des Königspaares ist Schirmherr der Hospiz-Organisation Marie Curie, die zu einer Gedenkminute für die Opfer der Pandemie aufgerufen hat. «Was auch immer unser Glaube oder unsere Philosophie sein mag, so lassen Sie uns einen Moment Zeit nehmen, um an diejenigen zu denken, die ihr Leben verloren haben, um für ihr Leben zu danken und um den unaussprechlichen Schmerz des Abschieds anzuerkennen», sagte Charles.

