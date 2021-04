Star aus «Beverly Hills, 90210» - Shannen Doherty wird 50

Los Angeles (dpa) - Die Serienfiguren Brenda Walsh und Dylan McKay waren für eine ganze Generation von Teenagern in den 1990er Jahren das absolute Traumpaar.

Die dunkelhaarige Schönheit Brenda ( Shannen Doherty ) und der lässig-coole Dylan (Luke Perry) durchlebten im Erfolgsformat «Beverly Hills, 90210» Höhen und Tiefen und trennten sich schließlich - in den Herzen von Fans weltweit aber blieben sie zusammen.

«Ich liebe alle meine Brüder und Schwestern aus 90210, die für mich wie eine Familie geworden sind», schrieb Doherty zum 30. Jubiläum der Serien-Premiere im Herbst auf Instagram. «Und ich liebe die Fans, die diese Sendung wirklich zu einem Stück Fernseh-Geschichte gemacht haben.»

Doherty wird diesen Montag (12. April) 50 Jahre alt - aber ihr Leben hat eine traurige Wendung genommen. 2015 teilte die Schauspielerin mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an - explizit öffentlich, um auch um anderen Betroffenen Mut zu machen. Sie veröffentlicht Bilder, die sie mit rasiertem Kopf zeigen, dazu regelmäßig Neuigkeiten darüber, wie es ihr im Kampf gegen die Krankheit geht.

Ihre Kollegen stehen Doherty öffentlich zur Seite. Die frühere «Beverly Hills, 90210»-Crew musste schon 2019 den frühen Tod von Co-Star Perry verkraften, der im Alter von nur 52 Jahren nach einem Schlaganfall starb. 2019 konnte die Schauspielerin bei einer Neuauflage der Serie mitmachen, gemeinsam mit vielen ihrer Kollegen von damals. Aber Anfang 2020 gab die Schauspielerin bekannt, dass der Krebs zurück sei. «Es ist in vielerlei Hinsicht eine bittere Pille, die ich schlucken muss.»

Geboren wurde Doherty 1971 in Memphis, Tennessee. Ihre Mutter besaß einen Schönheitssalon, ihr Vater arbeitete in der Finanzbranche. Doherty interessierte sich schon früh für die Schauspielerei und bekam bald erste kleine Rollen, unter anderem in der Serie «Unsere kleine Farm». 1990 schaffte sie dann als Brenda Walsh in «Beverly Hills, 90210» den Durchbruch.

Aber mit dem Ruhm kamen auch Probleme. Berichten zufolge gab es immer wieder Streit am Set. Doherty schien sich mit ihren Kollegen damals überhaupt nicht zu verstehen. «Je mehr Geschichten über mich geschrieben wurden, desto defensiver und verschlossener wurde ich», sagte die Schauspielerin dem Magazin «Elle» jüngst. «Und desto größer wurden die Mauern, die ich um mich herum errichtet habe. Ich hatte viel Groll in mir.» Aber die Berichte seien auch nicht ganz falsch gewesen, gibt Doherty zu. «Mit 19 Jahren ist Diplomatie nicht etwas, von dem man etwas versteht.»

1994 verließ sie die Serie, laut Berichten wurde sie vom Produzenten Aaron Spelling persönlich entlassen. Auch ihre nächste Hauptrolle in der Serie «Charmed – Zauberhafte Hexen» verließ sie nach nur wenigen Jahren im Streit. Danach folgten nur noch kleinere Rollen und Gastauftritte.

Gemeinsam mit ihrem dritten Ehemann, dem Produzenten Kurt Iswarienko, lebt Doherty inzwischen in Malibu, Kalifornien. Iswarienko steht im Kampf gegen den Krebs auch immer fest an ihrer Seite. Natürlich denke sie über den Tod nach, aber sie sei noch nicht bereit dafür, sagte Doherty kürzlich im «Elle»-Interview. «Ich habe noch viel Leben in mir.»

