„Eine Schwelle war überschritten“

Denn: Am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig bei der Montagsdemo mindestens 70.000 Menschen auf die Straße, um für mehr Freiheiten zu demonstrieren. Ihr Ruf: „Wir sind das Volk.“

„Angst vor einem Bürgerkrieg“

Angst und Sorge, Hoffnung und Freude – der 9. Oktober vor 30 Jahren muss für Wonneberger ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Der Pfarrer verbrachte den Tag am Telefon. Überall „an strategischen Punkten“ der Stadt beobachteten die DDR-Bürger, wie Polizei und bewaffnete Betriebskampfgruppen zusammengezogen wurden. „Es war schon eine Art Ausnahmezustand. Ich bin selber mindestens drei Mal mit dem Rad rausgefahren, um zu sehen, wie die Lage war“, berichtet Wonneberger am Mittwoch beim Besuch in Münster auf Einladung des West-Ost-Forums.

Angst und Sorge gingen um in Leipzig – Angst vor einer „chinesischen Lösung“, wie sie die Pekinger Staatsführung wenige Wochen zuvor auf dem Tiananmen vorexerziert hatte. Sorge, die Volkspolizei könnte wieder so knüppeln wie wenige Tage zuvor bei den Protesten am 40. Jahrestag der DDR. „Angst vor einem Bürgerkrieg“, sagt Wonneberger.

Kirchengemeinde will Gewalt verhindern

Seine Freunde in der Leipziger Lukaskirchgemeinde und er wollen Gewalt verhindern. Eilig werden 25.000 Flugblätter gedruckt: „Das Papier war eigentlich für eine Zeitschrift gedacht“, erinnert sich Wonneberger. Papier war knapp in der DDR. Der Text auf den Flugblättern richtete sich an Demonstranten und auch Polizisten, wie Wonneberger betont: „Wir sind ein Volk! Gewalt unter uns hinterlässt eine blutende Wunde. Für die entstandene ernste Situation müssen vor allem Partei und Regierung verantwortlich gemacht werden.“

„Keine Gewalt!“ – das ist am Abend auch einer der Rufe der Demonstranten. Spannung und Sorge halten an. Mit der Menschenmenge aber wächst Wonnebergers Zuversicht – und es bleibt tatsächlich alles friedlich.

Ein Interview nach dem anderen gibt Wonneberger abends Westmedien am Telefon. Auch das ist seit Tagen vorbereitet. Ebenso, wie die heimlich gefilmten Bilder der Demo ins Westfernsehen und so wieder in ostdeutsche Wohnstuben geschmuggelt werden.

Ein Glücksfall, das zu erleben

Wie war das Gefühl in der Nacht nach der Demo? „Man, es ist ein Glücksfall, das zu erleben“, sagt Wonneberg noch heute.

Der streitbare Pfarrer hätte damals wohl gerne weiter mitgestritten über den Weg der DDR, über eine reformierte, demokratisierte DDR, zumindest aber über das „Wie“ der Wiedervereinigung. Das konnte er nicht. Den 9. November erlebt er nach einem schweren Schlaganfall auf der Intensivstation. Fall der Mauer? „Ich merkte nur: Irgendetwas ist los. Hat auf der Station jemand Geburtstag?“ Wenige Tage später ist er im Westen – zur Behandlung in Hannover, die ein Jahr in Anspruch nimmt.

Ausreisen zu können, ist für ihn kein so großer Einschnitt. „Ich hätte doch vorher schon gehen können. Die wären doch froh gewesen, mich los zu werden“, sagt der heute 70-Jährige. Er habe trotz Stasi-Beobachtung „immer ganz offen geredet“. Ein, zwei Mal sei er zur „Klärung eines Sachverhaltes“ mitgenommen worden. Als Pfarrer, so räumt er ein, genoss er in der DDR einen gewissen Schutz.

Mutiger Pfarrer: Christoph Wonneberger

Christoph Wonneberger wurde 1944 in eine sächsische Pfarrersfamilie hineingeboren. Er selbst war ab 1985 Pfarrer der Lukasgemeinde in Leipzig. In dieser Funktion hielt er engen Kontakt zu Menschenrechtsgruppen und zog das Interesse der Stasi auf sich. Er hat maßgeblich die Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche mitangestoßen. Sie wurden 1989 zur Keimzelle für die Montagsdemos. Der Wendepunkt zu einer Massenbewegung war der 9. Oktober 1989, als 70 000 Menschen durch die Leipziger Straßen zogen. Am selben Abend gab Wonneberger den „Tagesthemen“ ein Live-Interview. Ein schwerer Schlaganfall machte ihn am 30. Oktober 1989 zum „Pfarrer ohne Worte“. Die Genesung brauchte Jahre. Seit 1991 ist er im Ruhestand.