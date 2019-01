Schulze soll Umweltministerin werden

Svenja Schulze ist nach ZDF-Informationen als Umweltministerin in einer neuen große Koalition in Berlin vorgesehen. Die münsterische Politikerin war in der rot-grünen Landesregierung Wissenschaftsministerin und gilt als Vertraute von Andrea Nahles . Eine offizielle Bestätigung von Schulze oder aus SPD-Kreisen gibt es bisher nicht.

Schulze würde Nachfolgerin der bisherigen SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks, die sich in einem Zeitungsinterview bereits verabschiedete: Sie gehe „mit einem guten Gefühl“ aus dem Amt.

Offiziell sollen Präsidium und Vorstand am Freitagmorgen das Minister-Tableau der SPD beschließen. Klar ist: Der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel muss die Bundesregierung verlassen. Sein Nachfolger soll der bisherige Justizminister Heiko Maas werden.

Svenja Schulze gehört dem NRW-Landtag - mit vierjähriger Unterbrechung - seit 1997 an. Sie lebt mit ihrem Ehemann im Südviertel in Münster.

Porträt: Das ist Svenja Schulze 1/13 Die gebürtige Düsseldorferin Svenja Schulze (*29. September 1968) lebt seit knapp 20 Jahren in Münster. Foto: Karin Völker

Seit 2004 gehört sie ununterbrochen dem NRW-Landtag an (Bild von 2005), von 1997 bis 2000 war sie schon einmal Mitglied des Parlaments. Foto: Günter Benning

2010 bekam sie einen Posten im ersten Kabinett unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Schulze (2. Reihe rechts) wurde Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Auch 2014, im zweiten Kabinett unter Hannelore Kraft, wurde Schulze Wissenschaftsministerin. Foto: Federico Gambarini (dpa)

Im April 2011 heiratete Svenja Schulze im Lotharinger Kloster in Münster ihren langjährigen Lebensgefährten Andrea Arcais, der 1960 auf Sardinien geboren wurde. Das Paar lebt im Südviertel in Münster. Foto: Matthias Ahlke

Sozialdemokratin von der Pike auf: 1988 (Hier bei der Mai-Kundgebung 2011 in Münster) trat Svenja Schulze in die SPD ein. Foto: Matthias Ahlke

Ministerin auf Tuchfühlung: Svenja Schulze teilt 2012 in einer Mensa in Münster Essen aus. Mit der Abschaffung der Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen brachte Schulze eines der politischen Großprojekte der Landesregierung auf den Weg. Foto: Oliver Werner

Auf einer Nanokonferenz in Münster informiert sich die Wissenschaftsministerin über den Forschungsstand in diesem Bereich. Foto: Oliver Werner

Auf einer Pressekonferenz im Landtag in Düsseldorf diskutiert Svenja Schulze mit Ute von Lojewski, Präsidentin der Fachhochschule Münster. Foto: Matthias Balk (dpa)

Die vielleicht kritischste Situation ihrer politischen Karriere: In der Atomkügelchen-Posse - einem Kommunikationsdebakel um vermeintlich verschwundene Brennelemente-Kugeln im Versuchsreaktor Jülich muss Svenja Schulze als Ministerin dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Foto: Rolf Vennenbernd

„Zeit für Martin!“ Im März 2017 jubelt Schulze für Schulz: Bei der SPD-Landesdelegiertenkonferenz wird Martin Schulz auf Platz eins der NRW-Liste für die Bundestagswahl. Foto: Oliver Werner

Im Mai 2017 macht Svenja Schulze mit ihrem Kollegen Thomas Marquardt in der Halle Münsterland Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl. Am Ende reicht es nicht für Rot-Grün. Hannelore Kraft (r.) wird als Ministerpräsidentin abgelöst, Schulze verliert ihren Ministerposten. Foto: Matthias Ahlke

Auch auf Bundesebene verliert die SPD. Die Kanzlerkandidatur (hier im September 2017) von Martin Schulz scheitert. Doch während Schulz‘ Stern in der SPD sinkt, steigt Schulze auf: Im Dezember 2017 wird sie als Beisitzerin in den Parteivorstand gewählt. Foto: Oliver Werner