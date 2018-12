Schwere Verletzungen erlitten am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Ostbeverner Straße. Ein 35-Jähriger befuhr die Straße in Richtung Ostbevern. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach eigenen Angaben wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Sassenberger mit dem Auto einer 40-Jährigen aus Salzbergen zusammen. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Polizisten stellten den Führerschein des Sassenbergers wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren mit körperlichem Mangel sicher. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro, die Landstraße 830 war für eineinhalb Stunden gesperrt