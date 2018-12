Ein Verfahren gegen einen bekannten münsterischen Verwaltungsjuristen muss vom Landgericht teilweise erneut verhandelt werden. Der Bundesgerichtshofs in Karlsruhe hat das Urteil vom Juni vergangenen Jahres jetzt hinsichtlich des schweren Parteiverrats aufgehoben und an das Landgericht zurückverwiesen.

Vom Tisch ist nach dem Urteil des höchstinstanzlichen Bundesgerichtshofes der Vorwurf des schweren Parteiverrats. Das Landgericht hatte den Juristen nach einem langen Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Wäre das Urteil rechtskräftig geworden, hätte er auch seinen Beruf als Anwalt nicht mehr ausüben können, sein Notariat verloren und sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben müssen.

In dem Verfahren war es um die Rolle des Anwalts in einem Rechtsstreit um den Ausbau einer Bahnstrecke in Oldenburg gegangen.