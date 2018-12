Die Ausstellung „Brisante Träume. Die Kunst der Weltausstellung“ im Kunstmuseum Ahlen ist sowohl am zweiten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 18 Uhr, als auch an Neujahr von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An den anderen Feiertagen ist das Museum geschlossen. Am 26. Dezember findet um 15.30 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellung statt, in der die Rolle der Kunst auf Weltausstellungen beispielhaft an Paris 1937, New York 1939/40, Brüssel 1958, Montreal 1967 und Osaka 1970 beleuchtet wird. Die große Kooperationsschau, die zeitgleich im Marta Herford mit anderen Schwerpunkten gezeigt wird, endet am 10. Februar 2019. Im nächsten Jahr finden noch viele interessante Rahmenveranstaltungen statt. Näheres unter www.kunstmuseum-ahlen.de.