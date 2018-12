Nach der Christmette an Heiligabend gilt dies als Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan zur Geburt des Religionsstifters Jesus. Die traditionelle Ansprache des Katholikenoberhauptes vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz wird alljährlich auch von Millionen Menschen auf der ganzen Welt im Radio, Fernsehen und Internet verfolgt.

Im vergangenen Jahr hatte der Argentinier in seiner Ansprache «Kriegsstürme» beklagt und die Menschen zu mehr Mitgefühl aufgerufen. Den Segen «Urbi et Orbi» (der Stadt und dem Erdkreis) spenden Päpste regelmäßig an Weihnachten und Ostern.