2019 wird innen- und außenpolitisch ein bewegtes Jahr werden

Politisch dominierte eine kraft- und ratlose sowie hoffnungslos zerstrittene große Koalition das Jahr; Regierungschaos statt Regierungskunst. Die Enttäuschung beim Wahlvolk sitzt tief und bescherte den regierenden (Volks-)Parteien erdrutschartige Verluste. Die Europawahl Ende Mai und die drei Landtagswahlen in östlichen Bundesländern werden zeigen, ob dieser Prozess der Abstrafung Fortsetzung findet und die Grünen wie die AfD weiter von dieser Krise profitieren.

Ob das vierte Kabinett Merkel das Ende des neuen Jahres erreicht, lässt sich nicht vorhersagen. Mit jeder neuen Wahlniederlage wird der Anti-GroKo-Druck in der am Boden liegenden SPD weiter steigen; ein tickender Sprengsatz für die Koalition. Auch die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wird sich an diesen Wahlergebnissen messen lassen müssen – insbesondere auch durch den erstarkten Merz-Flügel in der Partei.

Kabinettsumbildungen wird es in jedem Fall geben; Justizministerin Barley wird als SPD-Spitzenkandidatin nach Brüssel wechseln, völlig offen scheint auch die Zukunft von Innenminister Horst Seehofer, der in Kürze sein Amt als CSU-Chef abgibt.

Das ändert sich 2019 für Verbraucher 1/6 DIESEL-FAHRVERBOTE: Viele Besitzer von Diesel-Fahrzeugen dürften mit einiger Unruhe ins neue Jahr starten. Bislang gibt es Fahrverbote nur auf zwei Straßenabschnitten in Hamburg. Doch 2019 drohen in zahlreichen weiteren Städten Fahrverbote für Selbstzünder. Betroffen sein dürften nach einer Auflistung des ADAC unter anderem Berlin, Bonn, Essen, Köln und Stuttgart. Foto: Marijan Murat

Um Umweltschutz geht es auch im neuen VERPACKUNGSGESETZ , das am 1. Januar in Kraft tritt und das Recycling sowie die Vermeidung von Verpackungsabfällen in Deutschland fördern soll. Für die Verbraucher wird das vor allem dadurch spürbar, dass sie im Supermarkt oder am Kiosk künftig für noch mehr Getränke Pfand bezahlen müssen. Waren bislang etwa Frucht- und Gemüse-Nektare mit Kohlensäure in Einwegverpackungen von der Pfandpflicht ausgenommen, so wird ab Januar auch dafür ein Pfand von 25 Cent fällig - auf Mischgetränke mit einem Molkeanteil von mindestens 50 Prozent ebenso. Auch für Vanillemilch und einige Energydrinks gelte ab Januar ein Pfand, fasste die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen die Auswirkungen zusammen. Weiterhin kein Pfand werde auf Säfte und Wein fällig. Zum Jahreswechsel müssen Einzelhändler laut Verpackungsgesetz zudem mit deutlich sichtbaren Hinweisschildern darüber informieren, ob die angebotenen Getränke in Einweg- oder Mehrwegverpackungen abgefüllt sind. Das soll mehr Verbraucher veranlassen, zu den ökologisch vorteilhaften Mehrwegverpackungen zu greifen. Foto: David-Wolfgang Ebener

Ab dem 28. Mai werden sich die Verbraucher in Europa auch wieder an NEUE GELDSCHEINE gewöhnen müssen. Dann gibt die Europäische Zentralbank (EZB) die neuen 100- und 200-Euro-Scheine heraus. Diese sind mit neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die eine Fälschung erschweren sollen. Außerdem haben die neuen Scheine einen praktischen Vorteil, wie den NRW-Verbraucherschützern aufgefallen ist: „Sie sind kleiner als ihre Vorgänger - und passen somit wieder besser ins Portemonnaie.“ Die alten 100er und 200er Scheine bleiben aber gültig. Foto: Arne Dedert

Vor dem Aus stehen im neuen Jahr nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW die sogenannten I-Tan-Listen für das ONLINE-BANKING . Die per Post verschickten Papierlisten mit durchnummerierten TANs dürfen demzufolge ab dem 14. September 2019 nicht mehr zur Autorisierung von Überweisungsaufträgen oder anderen Bankgeschäften verwendet werden. Denn sie erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Zweiten Europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie nicht. Foto: Andrea Warnecke

TELEFONATE aus dem heimischen Netz ins EU-Ausland sollen 2019 günstiger werden. Das EU-Parlament hat bereits im November neue Regeln verabschiedet, wonach Gespräche aus dem eigenen Land in einen anderen EU-Staat nur noch maximal 19 Cent pro Minute kosten dürfen - egal, ob sie vom Handy oder Festnetz-Telefon aus geführt werden. Die Kosten pro SMS werden bei höchstens 6 Cent gedeckelt. Formal muss zwar noch der Rat der EU zustimmen, doch dies gilt als Formsache. Die neuen Preisobergrenzen könnten bereits im Mai 2019 in Kraft treten. Foto: colourbox.de

Zwei Monate mehr Zeit haben die Arbeitnehmer künftig für ihre STEUERERKLÄRUNG. Wer eine Erklärung abgeben muss und diese für das Jahr 2018 selbst macht, kann sich bis zum 31. Juli Zeit lassen. Bisher war der Stichtag Ende Mai. Stellt ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein alles für das Finanzamt zusammen, müssen die Unterlagen sogar erst bis zum 29. Februar 2020 eingereicht werden. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Insoweit dürfte auch 2019 politisch ein bewegtes Jahr werden. Während im Innern das Diesel-Debakel, die Asylpolitik, das Einwanderungsgesetz und der Bildungspakt neben den Dauerbrennern in der Gesundheits- und Pflegepolitik die Agenda bestimmen, stehen auch außenpolitisch die Zeichen auf Unruhe. Schon die nächsten Wochen werden über das Ob bzw. über das Wie des Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union entscheiden.

Die außen- und sicherheitspolitische Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten wird auch zukünftig Freund und Feind gleichermaßen irritieren und die politische Kultur dieser Weltmacht beschädigen. Und der sinkende Stern des französischen Präsidenten dürfte ein europapolitisch notwendiges Wiedererstarken der deutsch-französischen Achse erheblich beeinträchtigen; die Sehnsucht nach Stabilität und Berechenbarkeit ist zu spüren.