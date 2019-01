Wenn Hände Bände sprechen

Der Handschlag von Politikern ist kein neues Ritual. Die Idee geht bis in die Antike zurück. Wer sich die Hand gab, drückte damit aus: Ich komme nicht in kriegerischer Absicht zu dir! Er sollte zeigen, dass man unbewaffnet ist. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich das Händeschütteln in der Politik zum Zeichen gegenseitigen Vertrauens und beiderseitigen Respekts. Dazu kam: Man drückte die Gleichrangigkeit aus.

Auch heute senden Politiker ganz bewusst mit ihrer Körpersprache Signale. Der Händedruck kann dabei alles andere als ein Allerweltsritual sein. Manchmal bewirkt er mehr als tausend Worte. Es kommt auf den Ort und den Zeitpunkt an. Besonders wirkungsvoll zeigt dies der Händedruck zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand in Verdun. Sie hielten im September 1984 minutenlang nebeneinander stehend die ausgestreckten Hände.

Die Macht der Inszenierung

Zur Gänsehaut-Stimmung trugen dabei auch die gewisse Distanz und die versteinerten Mienen bei, die führenden Staatsmännern dieser Zeit auch in bewegenden Momenten wie diesen angebracht schien. Doch war es wirklich eine spontane Idee, wie beide betonten? Fest steht, der promovierte Historiker Kohl und der geschichts­bewusste französische Präsident Mitterrand wussten um die Macht der Inszenierung. Diese Szene steht so für das Ende der Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland.

Ein Zeichen für innere Stärke? In die Raute von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde schon viel hineininterpretiert. Foto: dpa

Üblicherweise läuft der Alltag im politischen Geschäft weniger pathetisch ab. Der Handschlag zwischen Politikern ist nur kurz. Der Knigge gebietet es, nur einige Sekunden die Hand des Gegenübers zu halten, um die Distanz zu wahren. Anders Donald Trump! Er erschlägt sein Gegenüber förmlich mit einem starken, langen Händedruck. Gerne hält er den Handrücken nach oben, um zu zeigen: Ich bin der Herr im Ring!

Händedruck als Kräftevergleich

Ihm geht es darum, schon beim ersten Händedruck zu zeigen, wer den Raum beherrscht, wer den größeren Druck ausüben kann, wie ein archaisch anmutender Kraftvergleich unter „Buddies“, unter Kumpeln. Ganze 19 Sekunden schüttelte er die Hand des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe, ja er zog regelrecht daran. So plump dies auch wirken mag: Aus psychologischer Sicht macht er alles richtig.

Der US-Psychologe Gordon Gallup und dessen Kollegen von der Albany-Universität/New York fanden heraus: Ein starker Händedruck zeigt, was es mit einem Menschen auf sich hat. Auch die allgemeine Gesundheit spiegelt sich danach anscheinend im Handschlag wider. Unter Geschäftspartnern jedenfalls gilt ein kräftiger Handschlag als Zeichen für Entschlossenheit.

Das Händeschütteln von Trump und Macron

Das weiß auch der energische französische Präsident Emmanuel Macron. So wurde das erste Händeschütteln der beiden politischen Alphatiere Macron und Trump 2017 in Brüssel tagelang analysiert. Es war ein nonverbaler Machtkampf zweier Politiker, die unterschiedlicher nicht sein können: Macron jung, charmant und international ausgerichtet, Trump dagegen verfolgt seine nationale „America First“-Politik und schert sich keinen Deut um die eleganten Gepflogenheiten aus dem Mutterland der Diplomatie, Frankreich.

Ihr langer Händedruck wirkte wie ein Ringkampf nach dem Motto: Wer hält am längsten durch. Der „Guardian“ schrieb martialisch vom „Handshake-Battle“. Sieger nach Punkten: Macron. Seine Botschaft: Ich lasse mich nicht ins Bockshorn jagen. Nachher gestand er ein: „Mein Händedruck war nicht ohne Hintergedanken. Man muss zeigen, dass man keine kleinen Zu­geständnisse macht, nicht einmal symbolisch.“

Trudeau behält die Oberhand

Donald Trump bekam auch von anderen internationalen Gegenspielern Druck beim Versuch, sich durch sein dominantes Händeschütteln (Trump-Shake) nach vorne zu spielen: Kanadas Premierminister Justin Trudeau zögerte ganz kurz, bevor er Trumps ausgestreckte Hand ergriff. Er behielt sprichwörtlich die „Oberhand“ und wurde mit seinem ab­fälligen Blick auf Trumps Hand in den sozialen Netzwerken gefeiert. Mit diesem einfachen Trick ließ er Trumps An­näherung primitiv und lächerlich aussehen.

Manchmal zelebrieren Politiker regelrecht ihre Rolle als böse Buben der Weltgemeinschaft: Der saudische Kronprinz ­Mohammed bin Salman soll in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt sein. Beim G20-Gipfel 2018 wurde er dennoch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin mit einem kumpelhaften Handschlag und lautem Lachen begrüßt. Putin liebt es, verschlagen zu wirken. Dass ihre ­Geste viel Entsetzen auslösen könnte: Wen schert‘s? So ­scheinen sie zu denken.

„ Mutti war gemein zu mir, und ich mag ihre Hand nicht mehr halten. Mutti war gemein zu mir, und ich mag ihre Hand nicht mehr halten. “ Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling

Auch ein „Nicht-Handschlag“ kann übrigens machtvoll wirken. Im März 2017 verweigerte Trump im Weißen Haus Bundeskanzlerin Angela Merkel in auffälliger Weise die Hand. Trump betonte zwar, dass das alles nicht stimme.

Doch die „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling schrieb zu dem über Twitter verbreiteten Foto der Spitzenpolitiker, in dem Trump betreten zu Boden zu blicken scheint, den sarkastischen Kommentar: „Mutti war gemein zu mir, und ich mag ihre Hand nicht mehr halten.“ Doch Trump ist lernfähig: Ein Jahr später machte er alles wieder gut. Er begrüßte Merkel mit einem innigen Händedruck.

Die bescheidene Angela Merkel

Angela Merkel ist in Sachen Imponiergehabe der völlige Gegenpol zu Trump. Sie wirkt stets bescheiden. Man merkt ihr an, dass auch die überschwänglichen Umarmungen Macrons nicht ihre Sache sind. Mit ihrer Kanzlerinnen-Raute ruft sie immer neue Deutungsmuster der Psychologen auf den Plan. Manche sind überzeugt, sie will damit ihr Inneres schützen, andere sehen darin die Botschaft: Ich habe meine Welt geordnet, egal, wer mir gegenübersteht.

„ Eine Geste wie ein Händedruck ist zwar nicht das A und O einer Politik, aber ein Moment der Wahrheit. Eine Geste wie ein Händedruck ist zwar nicht das A und O einer Politik, aber ein Moment der Wahrheit. “ Emmanuel Macron

Merkel selbst misst ihrer Raute weitaus weniger Bedeutung bei: Es spricht die kühle Physikerin aus ihrer Aussage, die Geste zeige „vielleicht eine gewisse Liebe zur Symmetrie“. Wird zu viel in die Gesten der Macht interpretiert? Wie formulierte es Macron so treffend? „Eine Geste wie ein Händedruck ist zwar nicht das A und O einer Politik, aber ein Moment der Wahrheit.“