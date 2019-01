Nach zwei Jahren im Amt weht Donald Trump ein schärferer Wind ins Gesicht. Im nun demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus wetzt die erfahrene Strippenzieherin Nancy Pelosi die Messer. Sie und die Demokraten werden alle Möglichkeiten ausreizen, um Trump zu stellen.

Und so wird es in Washington noch hitziger zugehen. Schon mit ihrer ersten Aktion zeigte Pelosi Trump die Zähne. Die Demokraten votierten für ein Ende der Haushaltssperre, die das öffentliche Leben der USA lähmt. Doch sie wissen, dass die Republikaner, die im Senat die Mehrheit behalten, nicht zustimmen können. Denn das Gesetz enthält kein Geld für die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko. Und die Mauer ist für den US-Präsidenten zur fixen Idee geworden.

So steht Trump als Verhinderer da, dem es nur darauf ankommt, um jeden Preis seinen Willen durchzubekommen. „Ganz oder gar nicht“ – diese Strategie der Kompromisslosigkeit hat schon in den ersten zwei Jahren kaum funktioniert. Die Demokraten haben aber noch ein weitaus mächtigeres Mittel, um ihn zu zermürben: Sie können sich nun einen viel besseren Überblick darüber verschaffen, was Trump in den ersten Jahren falsch gemacht hat.

Doch aufgepasst! Pelosi & Co. dürfen nicht zu selbstbewusst werden. Ein Wahlsieg in zwei Jahren ist alles andere als sicher. Die Demokraten dürfen nie vergessen, warum Trumps Kernwählerschaft kaum kleiner wird: Er bedient die Gefühle der zu kurz Gekommenen in dezentralen Regionen – wo die Demokraten kaum präsent sind. Die vielen demokratischen Neulinge – weiblich, jung, Migranten – müssen nun geeint agieren und sich rasch hinter einen Kandidaten scharen, der Trump Paroli bieten kann. Ob es die forsche Elizabeth Warren – eine Art weibliche Version von Bernie Sanders – wird, ist offen. Dass sie bereits jetzt ihren Hut in den Ring wirft, zeigt: Der parteiinterne Wahlkampf ist eröffnet