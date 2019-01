In einem Gespräch mit Everswinkels Handball-Abteilungsleiter wurden sich beide schnell einig, wobei Landau erklärte: „Er schien nur darauf gewartet zu haben, dass ich zusage.“

Dies war keinesfalls selbstverständlich, wie der Coach erklärte: „Ich trainiere erstmals eine zweite Mannschaft. Ich musste mich an vieles Neues gewöhnen und auch andere Aufgaben erledigen, als ich es in den Jahrzehnten davor gewohnt war. Deshalb habe ich länger überlegt. Aber angesichts der Rahmenbedingungen fiel es mir natürlich nicht schwer beim Handball-Aushängeschild SC DJK Everswinkel noch ein Jahr dranzuhängen.“ Landau lobte die Arbeit des Vereins („Everswinkel braucht sich vor den Vereinen mit Leistungszentrum nicht zu verstecken.“) und insbesondere der Trainerinnen des Oberligateams: „Was Franziska Heinz und Manja Görl mit ihren Spielerinnen leisten, ist aller Achtung wert.“

Ihn selbst machte im ersten Jahr mit der Reserve zu schaffen, dass das Ergebnis und der Tabellenstand nicht mehr so sehr im Zentrum stehen. „Ich verstehe mich selbst auch als Bindeglied zwischen unserem Nachwuchs und der ersten Mannschaft. Ich möchte A-Juniorinnen so aufbauen, dass sie zukünftig auch in der Oberliga mitspielen können.“

Hinzu kam natürlich, dass Uwe Landau mit seiner Truppe rundum zufrieden ist: „Es ist eine super tolle Mannschaft.“ Außerdem wollte er auch noch nicht aufhören: „Dazu liebe ich Handball einfach zu sehr.“ Am Wochenende fährt er mit der Reserve zum Trainingswochenende nach Melle. Vor dem Jahresauftakt am 16. Januar steht dann noch ein Testspiel gegen Kinderhaus an.