Elmar Brok verzockt sich

Ukraine, Katalonien, Großbritannien – es gibt wohl kaum ein Land, kaum eine politische Krise auf dem Globus, zu der Elmar Brok keine Meinung und – noch wichtiger – keine guten Drähte hat. Der Bielefelder Europa-Ab­geordnete verfügt über enormes Verhandlungs­geschick, über außer­gewöhnliche Kontakte in fast alle Hauptstädte. Auch Angela Merkel wusste, was sie an dem verschwiegenen Krisenvermittler hatte. Doch seit Brok 2017 seinen Posten als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses für David McAllister räumen musste, begann das europapolitische Denkmal aus Ostwestfalen ernsthaft Risse zu bekommen. Jetzt wurde der 72-Jährige reichlich unsanft von einem aussichtsreichen Listenplatz der NRW-CDU verdrängt – zugunsten eines deutlich jüngeren „Parteifreunds“ vom Niederrhein. Doch Brok wird seinen Platz zwischen Straßburg, Brüssel und Berlin nicht so leicht frei machen. An seiner Seite weiß er seinen Landesvorsitzenden Armin Laschet, dem durchaus bewusst ist, was die deutsche Außenpolitik Brok der Weltläufe vielleicht noch verdanken wird. (Frank Polke)