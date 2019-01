Neue Ämter, neue Ideen

Ein politisches Schwergewicht in der Ära Merkel, der mehrfach als Kanzler ins Gespräch gebracht wurde. Er war zwei Mal Innenminister, zuletzt Finanzminister, der eisern auf einen konsequenten Sparkurs pochte. Als der redegewandte und humorvolle Norbert Lammert aus dem Bundestag ausschied, wurde der ebenso rhetorisch begabte Schäuble am 24. Oktober 2017 zum Präsidenten des Deutschen Bundes­tages gewählt.

Schäuble versteht sich als überparteilicher Präsident, der gleichwohl eine klare Position vertritt. So plädiert er in der Flüchtlingsdebatte für mehr Realismus und stärkere Integrationsanstrengungen. „Wir sollten uns klarmachen, wie schwer es ist, im Einzelfall abzuschieben. Deswegen sollten wir auch nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass wir die Großzahl dieser Menschen zurückführen können“, sagte er der „Welt am Sonntag“. „Eher sollten wir alle Kraft dafür aufbringen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren.“

Seit 1972 vertritt Schäuble den Wahlkreis Offenburg im Bundestag – und ist damit der dienstälteste Abgeordnete aller je auf nationaler Ebene gewählten deutschen Parlamente. Am 12. Oktober 1990 wurde Schäuble bei einem Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung in Oppenau von einem psychisch Kranken angeschossen, seitdem ist er vom dritten Brustwirbel ab gelähmt. Mit seiner Ehefrau Ingeborg hat er vier Kinder: Christina, Hans-Jörg, Juliane und Anna.

Der ruhige 61-jährige Franke war von Februar 2014 bis März 2018 Bundeslandwirtschaftsminister. Er sorgte dennoch einmal für Schlagzeilen: Im November 2017 stimmte Schmidt im Alleingang einer Verlängerung der EU-weiten Zulassung des umstrittenen Herbizides Glyphosat um fünf Jahre zu, obwohl er zuvor mit Umweltministerin Barbara Hendricks eine Enthaltung abgesprochen hatte.

Der Rechtsanwalt ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist weiterhin Bundestagsabgeordneter für die CSU. Im vergangenen Herbst verhinderte das Kabinett, dass der vorübergehende Verkehrsminister (2017-2018) in den Aufsichtsrat der Bahn wechselt – Schmidt muss sich ein Jahr gedulden, bis er den lukrativen Posten annehmen darf.

Christian Schmidt Foto: dpa

Manuela Schwesig (SPD)

Die ehemalige Familienministerin fällt etwas aus dem Rahmen, weil sie ihr Amt nicht nach der Wahl im Herbst 2017 verlor, sondern einspringen musste, als die SPD in Mecklenburg-Vorpommern für den erkrankten Ministerpräsidenten Erwin Sellering einen Nachfolger suchte. Da Schwesig bereits Ministerin in dem Bundesland war und in Schwerin lebt, ließ sie sich rasch in die Pflicht nehmen.

Am 4. Juli 2017 wurde sie mit der Mehrheit der rot-schwarzen Koalition im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zur Ministerpräsidentin gewählt. Sie ist der fünfte Regierungschef seit 1990 und die erste Frau in diesem Amt. Die 44-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder, deren Namen fast gleich sind: den Sohn Julian und die Tochter Julia.

Manuela Schwesig Foto: dpa

Johanna Wanka (CDU)

Die Bauerstochter aus Rosenfeld im Landkreis Torgau ist eine unaufgeregte und nachdenkliche Bildungsministerin ge­wesen. Die Mathematikerin und langjährige Hochschulrektorin war von 2013 bis 2018 im Amt, zuvor war sie Kultusministerin in Brandenburg (2000-2009) und Niedersachsen (2010-2013).

Mit Fehlern ging sie offen um. So setzte sie 2005 als Präsidentin der Kultusministerkonferenz die umstrittene Rechtschreibreform mit durch. Später räumte sie ein: „Die Kultus­minister wissen längst, dass die Rechtschreibreform falsch war. Aus Gründen der Staatsräson ist sie nicht zurückgenommen worden.“

Zu den wenigen negativen Schlagzeilen, die sie im Amt produzierte, gehörte der Streit um die „Rote Karte“. Während der Flüchtlingskrise veröffentlichte Wanka auf der Homepage ihres Ministeriums im November 2015 einen Aufruf, der AfD die „Rote Karte“ zu zeigen, nachdem diese zu einer Demonstration unter dem Motto „Rote Karte für Merkel – Asyl braucht Grenzen“ aufgerufen hatte. Das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Praxis 2018 für verfassungswidrig.

Die 67-Jährige ist mit dem Mathematiker Gert Wanka verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt berichtete sie bei einem Treffen der Landfrauen in Rosenfeld, sie genieße nun den ­Luxus, Zeit zu haben, auch für die in Berlin lebenden Enkel. Ab und an ein Vortrag. Das reicht ihr.

Johanna Wanka Foto: dpa

Brigitte Zypries (SPD)

Die kurzzeitige – und ohne großen Wirbel erste weibliche – Wirtschaftsministerin (27. Januar 2017 bis 14. März 2018) und frühere Justizministerin (2002-2009) saß von 2005 bis 2017 für Darmstadt im Bundestag. Ihren Entschluss, nicht wieder zu kandidieren, machte sie schon im Juni 2016 pu­blik. Für ihren Ruhestand hatte sie sich vor allem eins vor­genommen: mehr Sport. Doch viel Zeit bleibt ihr wohl nicht dafür – sie entwickelt derzeit ein Start-up für die unkomplizierte Altersvorsorge von Normalverdienern. Anregung dazu gaben ihr die Pfandbons und die Treuepunkte in Supermärkte. Die Prämien seien aber oft „unnütz“.“ Sie hätte lieber Altersvorsorge statt Teflonpfannen.

Ihr schwebe eine App vor, mit der man etwa die Strichcodes der Pfandbons direkt einliest und dann der Betrag auf ein Vorsorgekonto übertragen wird. Wenn diese Kleinbeträge dann angespart würden, sei das weniger mühsam, als wenn man extra einen Fonds-Sparplan oder ein Riester-Produkt studieren und auswählen muss. Und so muss die 65-Jährige ihre zahlreichen ehrenamtlichen politischen Termine mit der Vorbereitung ihres Unternehmens ko­ordinieren.