Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit. Kein einziger Punkt ging an den TB Beckhausen. Arminia Ochtrup gewann mit 9:0 und ist auch jetzt als Spitzenreiter mit 23:1 Punkten der klare Favorit auf die nächsten beiden Punkte. „Schon, aber es kann auch mal knapp werden. Im Hinspiel fehlten bei Beckhausen drei Spieler“, stapelt SCA-Teamsprecher Christopher Ligocki tief. Zwar waren die Nummer eins, drei und fünf nicht mit am Tisch, aber selbst mit diesen drei Akteuren haben sich die Beckhausener bis dato bei bereits acht Niederlagen nicht über den neunten Tabellenplatz hinaus in der Liga etablieren können. „In Topbesetzung ist das ein ernstzunehmender Gegner“, meint Ligocki. Zwei Spieler hätten sich in der Abwehr auf Noppen spezialisiert, was immer zum Problem werden könne. -gs-