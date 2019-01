Anders als beim Handball, wo man nie so genau weiß, wie es ausgeht, lässt sich beim Tischtennis anhand der Spielerbilanzen recht sicher prognostizieren, wer die Halle als Sieger verlassen wird. So besehen, dürfte der TB Burgsteinfurt am Samstag gegen den SV Union Velbert II keine Chance haben. Kein Wunder, dass Sascha Beuing, die Nummer vier des TB, ankündigt: „Wir sind klarer Außenseiter.“ Das Ergebnis des Hinspiels, 2:9, spiegelt zudem wider, wie die Kräfteverhältnisse verteilt sind. Das Doppel Dennis Schneuing/ Klaas Lüken holte einen Punkt, außerdem Tim Beuing im Einzel gegen Reiner Jungblut. Sascha Beuing und Lüken, die beim 3:9 gegen Lantenbach fehlten, sind am Samstag wieder an Bord. Steigert das die Siegchancen? „Wir müssen schon mit voller Kapelle antreten, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen“, sagt Beuing. Immerhin spiele mit Patrik Klos der beste Einzelspieler der Oberliga an eins bei Union Velbert II. „Aber wir werden uns wehren. Viel ist ja auch von den Bällen und den Tischen abhängig“, so der Älteste der Beuing-Brüder. Dumm nur, dass in Velbert auch an Joola-Tischen gespielt wird. -gs-