Zu einem kleinen Vergleichskampf zwischen Westfalia Kinderhaus und dem TTV Metelen kommt es am Samstag in Kinderhaus, wenn sowohl in der Verbandsliga als auch in der Bezirksliga beide Teams mit ihren Erst- und Zweitvertretungen aufeinander treffen. Das Verbandsliga-Hinspiel ging an die Westfalia (9:4), da beim TTV an diesem Spieltag mit Dawid Ciosek, Mateusz Ksiazczyk und auch Jan Tewes drei Stammspieler fehlten. Das sieht am Samstag in Kinderhaus anders aus. „Wir sind vollzählig und daher hochmotiviert, die Hinspielniederlage zu egalisieren und damit den fünften Tabellenplatz zu festigen“, so Teamsprecher Stefan Weiß. Auffallend bei der Westfalia die gute Einzelbilanz von Alexander Michelis als Spitzenspieler. Doch der alleine sollte nicht ausreichen, um das favorisierte TTV-Sextett bei den abstiegsbedrohten Gastgebern ernsthaft zu gefährden. „Wir dürfen nur nicht in den Fehler verfallen, den Tabellenvorletzten auf die leichte Schulter zu nehmen“, warnt Metelens Nummer zwei Hendrik Waterkamp.

Zeitgleich mit dem Verbandsligateam kommt es in der Bezirksliga zu einem richtungweisenden Spiel zwischen Metelen II und Kinderhaus II. Beide Mannschaften kämpfen in einer sehr ausgeglichenen Liga um den Klassenerhalt, wobei der TTV aktuell zwei Zähler besser auf Relegationsplatz neun liegt. Nach dem Rückrundenauftakterfolg in Telgte hofft Teamsprecher Hendrik Focke auf ein ähnliches Erfolgserlebnis auch in Kinderhaus. „Ich sehe beide Mannschaften in etwa auf Augenhöhe, sodass die jeweilige Tagesform entscheiden wird“, so Focke. Da sein Team fast in Bestbesetzung spielen kann, geht man durchaus optimistisch in dieses Meisterschaftsspiel.

