Wilhelm Däubler scheint ein eher optimistischer Typ zu sein. Vor bald drei Jahren hat er einen Bauantrag gestellt. Dem Investor aus dem mittelfränkischen Aurach ging es um ein Vorhaben auf einem exponierten Grundstück an der Bergstraße in Lengerich. „Refugium Alte Post“ wurde es genannt, der Name verrät, um welches Areal es geht. Bereits im Frühjahr des selben Jahres bewarb die Stadtsparkasse das Projekt. „Es gab eine riesige Resonanz“, sagt der Geschäftsführer der Firma Alpa Immo-Bau GmbH. Sichtbar passiert ist seitdem indes nichts.

„Dass es sich so hinzieht, war nicht beabsichtigt“ versichert Däubler im Gespräch mit den WN. Und er sagt, dass er an seinen Plänen festhalte. Die sehen den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 14 Wohneinheiten mit bis zu fast 130 Quadratmetern Größe vor. Das Flachdachgebäude soll auf dem westlichen Teil des Grundstücks hinter der Alten Post entstehen. Was mit dem großen, dunklen Klinkerbau auf Dauer passiert, sei derweil noch unklar, so der Investor, der Eigentümer des gesamten Grundstücks ist.

Warum es mit der Realisierung so lange dauert, erklärt Däubler ausführlich. Zu Beginn habe sich alles positiv entwickelt. Doch im Laufe der Gespräche mit den zuständigen Behörden habe sich irgendwann der fehlende Bebauungsplan als entscheidendes Hindernis herausgestellt. Der solle nun aufgestellt werden, dann werde er seinen inzwischen zurückgezogenen Bauantrag neu stellen. Der Mann aus dem Süddeutschen sagt, er hoffe, dass das 2020 der Fall sein werde. Ausdrücklich lobt Däubler in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit und Hilfe durch die Stadtverwaltung.

Warum ein Unternehmer aus Aurach im rund 450 Kilometer entfernten Lengerich aktiv wird? „Ich habe Bekannte in der Stadt.“ Während er die besuchte, sei er auf die Immobilie aufmerksam geworden. Lengerich mit seiner Lage zwischen Osnabrück und Münster hält Däubler für sehr attraktiv. „Münster ist wahnsinnig teuer und auch in Osnabrück haben die Preise angezogen“, lautet die Kurzanalyse des Geschäftsmannes. Lengerich hingegen biete ein noch normales Niveau.

Worüber sich Däubler angesichts der langen Phase zwischen Planung und Realisierung Gedanken macht, sind die Baupreise. „Die steigen jedes Jahr um sieben bis zehn Prozent.“ Das müsse er in seine Kalkulation natürlich einbeziehen und „hat einen bitteren Beigeschmack“.

Eine besondere Brisanz hatte das Projekt zwischenzeitlich durch die räumliche Nähe zur geplanten Skateanlage. Die sollte laut Ratsbeschluss nämlich nur einige Meter weiter auf einem Teil des Feuerwehrparkplatzes entstehen – was sicher kaum unter einen Hut zu bekommen gewesen wäre. Inzwischen hat die Lokalpolitik in dieser Frage bekanntermaßen einen Kehrtschwenk vollzogen und sich für die Gutenbergschule als Standort entschieden. Und da auch in Sachen Verlegung der Feuer- und Rettungswache für ihn alles geklärt sei, so Däubler, „dürfte einem Bau nach Genehmigung des Bauantrags nichts mehr im Wege stehen“.