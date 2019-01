Berlin (dpa) - Die Botschaft der Republik Kamerun in Berlin-Westend ist in der Nacht zum Sonntag besetzt worden. «Etwa zehn Personen drangen in das Gebäude ein und stellten politische Forderungen», sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Dabei kam es auch zu Beschädigungen in dem Gebäude.

Von dpa