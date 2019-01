Juso-Chef mahnt Genossen zu mehr Selbstbewusstsein

Herr Kühnert , vor einem Jahr waren Sie der bekannteste GroKo-Kritiker in Berlin. Hat sich Ihre Haltung inzwischen ge­ändert?

Kühnert: Ich bin noch ­immer kein GroKo-Befürworter. Doch die SPD hat die Frage demokratisch entschieden. Das akzeptiere ich. Ich versuche jetzt mitzu­helfen, dass die SPD in der Koalition bestmöglich Politik umsetzen kann, ohne dass ich dafür meine Überzeugungen über Bord werfen muss.

Wirft denn die SPD Überzeugungen­­ über Bord?

Kühnert: Ich bekomme häufig die Rückmeldung, dass die Position der SPD in den Kompromissen der Koalition zu wenig erkennbar ist. Unabhängig von der Frage der GroKo ist es mir wichtig, dass die SPD wieder lernt, nicht den Kompromiss zu verteidigen, sondern zu betonen, was mit einer stärkeren SPD erreichbar wäre.

In diesem Jahr wollen die drei ­Regierungsparteien CDU, CSU und SPD eine Zwei-Jahres-Bilanz ziehen. Gehen Sie davon aus, dass dann die GroKo zerbricht?

Kühnert: Wenn das Jahr 2019 so läuft wie das Jahr 2018, dann gehe ich nicht davon aus, dass es in der SPD gesteigerte Lust auf eine Fortsetzung gibt. Gut am ­Koalitionsvertrag ist, dass einzelne Projekte konkret mit Jahreszahlen unterlegt sind. Wir wollen in diesem Jahr noch eine Mindest­vergütung für Auszubildende einführen und erstmals auch ein Klimaschutzgesetz beschließen. Da gibt es ­keinen Verhandlungsspielraum, das muss in diesem Jahr kommen. Sollten so wichtige Bausteine nicht umgesetzt werden, dann hat die SPD-Basis bestimmt ­keine Lust mehr.

Abgesehen von vier Jahren in der Opposition hat die SPD auf Bundesebene in den vergangenen 20 Jahren durchgehend regiert. Eigentlich müsste die Partei doch zufrieden sein?

Kühnert: Erkennbar ist die SPD nicht zufrieden. Das liegt auch daran, dass wir zu der ­Einsicht kommen, nicht alles richtig gemacht zu haben in den letzten 20 Jahren. Deswegen räumen wir ja gerade ein paar Sachen auf. Mit Manuela Schwesig (Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern) zusammen kümmere ich mich um den Bereich Hartz IV, der uns wie ein großer Betonklotz am Bein hängt. Wenn die SPD wieder aufsteigen will, ist Hartz IV eine der Hürden, die wir beiseiteräumen müssen.

Haben Sie eine Erklärung für den Höhenflug der Grünen?

Kühnert: Die Grünen haben einen großen Vorteil und eine große Stärke. Der Vorteil ist, dass sie nicht an allzu vielen Orten gerade Verantwortung tragen. Sie müssen nicht alles, was sie sagen, auch in Politik um­setzen. Die Stärke der Grünen besteht darin, dass sie eine Form von inhaltlicher Klarheit gefunden haben. Beim Klimawandel beispielsweise weiß man bei den Grünen sehr genau, wo sie stehen. Die Grünen haben die Angst abgestreift, Positionen zu vertreten, die nicht von mindestens 90 Prozent der Deutschen geteilt werden. Es ist wichtig, selbstbewusst in der Politik zu sein und nicht ­getrieben zu sein von der Angst, dass irgendjemand in der nächsten Umfrage sagt: „Jetzt wähle ich diese Partei nicht mehr.“

Die SPD versteht sich als linke Volkspartei. Kann die Krise der Partei auch daher rühren, dass die Bevölkerung nach rechts gerückt ist?

Kühnert: Diese Analyse würde ich nicht teilen. 85 Prozent und mehr in Deutschland wählen nicht rechts. Europaweit ist das ein sehr hoher Anteil. Bei der AfD bewegt sich im ­Moment nichts nach oben. Die Menschen haben aber schon den Eindruck, dass wir in den vergangenen ­Jahren viel zu sehr um ­diese zehn bis 15 Prozent AfD-Wähler gekreist sind. Jetzt stellen sich die an­deren die Frage: „Wo sind meine ­berechtigten Anliegen geblieben? Muss ich genauso menschenverachtend schreien, damit mir zu­gehört wird?“

Sie müssen aber zugeben, dass die Tabubrüche und Provokationen heute von der AfD kommen – und nicht mehr von den Jungsozialisten, wie es früher der Fall war?

Kühnert: Die AfD hat ­keine Lust auf politische Auseinandersetzungen über Steuerpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik. Die AfD hat nur Lust, sich im ­Bereich Gesellschaftspolitik zu äußern und provokativ reinzugehen: gegen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung für Frauen, gegen das Recht auf Asyl, gegen gleiche Rechte für Homosexuelle und so weiter. Es liegt an den demokratischen Parteien, deutlich zu machen, dass sich die Zukunft der Arbeitsplätze und der Sicherheit in unserem Lande nicht an der Frage eines Burka-Verbots entscheidet, sondern an der zentralen Frage, wie der Wohlstand verteilt wird.