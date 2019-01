: Vom Westfalenligisten Victoria Clarholz wechselt Dennis Bonin an den Feidiek. Der offensive Mittelfeldspieler hatte bis zum Sommer 2017 für seinen Heimatclub Warendorfer SU gespielt und hatte dann den Sprung in die Westfalenliga gewagt.

„Jetzt will er den Aufwand reduzieren, bei uns wird in der kommenden Saison nur mittwochs und freitags trainiert“, erklärt TuS-Vorstandsmitglied Heinz Goldmann . Der Warendorfer studiert in Bochum.

Bonin ist bereits der vierte Zugang. Zuvor hatten die Gelb-Schwarzen Torhüter Rene Bisplinghoff (Sendenhorst) sowie die beiden Warendorfer Rene Simon und Bernd Kieskemper für die neue Saison verpflichtet.

„Wir müssen auch neue Leute holen, weil wir mindestens fünf Spieler am Saisonende verlieren“, ergänzt Goldmann. Bekanntlich hören Sebastian Neukötter, Simon Kaminski, Lars Brechler, Jan Gierhake und Marius Sowa auf oder treten kürzer. Und Mark Harbert denkt noch nach.