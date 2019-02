Russland will INF-Abrüstungsvertrag aussetzen

Der INF-Atomabrüstungsvertrag ist in großer Gefahr. Die USA sehen sich an das historische Abkommen aus dem Jahr 1987 nicht länger gebunden. Russland wird der Vertragsuntreue beschuldigt, weist alles von sich und kündigt die Aussetzung seinerseits an.