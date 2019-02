Dass seine eigene Truppe am vergangenen Wochenende pausierte, die Gastgeberinnen aber spielten (und mit 25:28 bei der SGH Unna Massen verloren), sei schnuppe. Für Eintracht Dolbergs Trainer Sebastian Kastner ist einzig und allein das Hinspiel ein Gradmesser. „Und das haben wir mit 27:13 klar gewonnen . Also gehen wir davon aus, dass wir auch das Rückspiel klar gewinnen“, sagt er selbstbewusst vor dem Auswärtsmatch seiner Mädels am Samstag (16.30 Uhr) beim VfL Brambauer 2.

Mit Sandra Schröer (Rückenprobleme), Evelin Pomplun und Nicole Falk (beide privat verhindert) fehlen drei Spielerinnen. Dafür ist Ann-Kathrin Kaplan wieder einsatzbereit. Die Mittelfrau hatte wegen einer im Testspiel vor Saisonbeginn erlittenen Daumenverletzung bis jetzt pausieren müssen.