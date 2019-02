Interview am Dienstag

Warendorf -

Den mit Abstand höchsten Saisonsieg feierten am Sonntag die WSU-Handballer, Trainer Stefan Hamsen durfte sich den 39:20-Heimsieg gegen Ibbenbüren in aller Ruhe anschauen. WN-Redakteur Wolfgang Schulz unterhielt sich mit ihm über das Spiel und die Lage in der Bezirksliga.