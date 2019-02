„Als ich die Mannschaft übernommen habe, habe ich mir das schon anders vorgestellt“, gesteht Dustin Osthues . Der Interimstrainer der ASG-Dritten hat seither viel versucht. Allein gefruchtet hat es nicht. „Das ist aber kein Unvermögen, da ist viel Pech im Spiel“, behauptet Osthues.

Sein Team steht nach acht Pleiten am Stück immer noch als Tabellenletzter da. Nun geht es am Samstag (17.15 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle gegen die SGH Unna Massen. „Da werden wir frei aufspielen – etwas anderes bleibt uns ohnehin nicht übrig“, sagt der Coach. Er ist nicht bereit, die Flinte ins Korn zu werfen, auch wenn mit Julius Britt (Rippenverletzung) womöglich sein Mittelmann ausfällt.