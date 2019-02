Dem knappen 25:21-Erfolg beim VfL Brambauer 2 konnte Trainer Sebastian Kastner durchaus etwas Gutes abgewinnen. Zwar verlief das Match spannender als gedacht. „Dafür haben die Mädels gesehen, was man bewirken kann, wenn man geduldig bleibt“, sagt Kastner.

Er geht (nicht nur deshalb) selbstbewusst in das Aufeinandertreffen mit der SGH Unna Massen am Sonntag (17 Uhr) in der Mehrzweckhalle. „Ich gehe komplett davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden“, betont Kastner. Schließlich habe seine Sieben noch ein Hühnchen mit der SGH zu rupfen, die das Hinspiel mit 21:14 seinerzeit gewann. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“. erinnert sich Kastner. Aline Thier fehlt wegen einer Bänderverletzung.