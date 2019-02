Der 34:18-Kantersieg zuletzt gegen Teutonia Riemkes Zweitvertretung war für Dogan Aydogdu gleich in zweifacher Hinsicht wertvoll. Zum einen gab es mit zwei Punkten den vollen Ertrag. Zum anderen nutzte er die Gelegenheit, um angesichts der eigenen Dominanz seinem gesamten Personal Spielanteile zu gewähren.

„Jeder hat seine Aufgabe gut gelöst“, hielt der Trainer zufrieden fest. Dasselbe wünscht sich Aydogdu nun beim zweiten Heimspiel in Folge am Samstag (15.15 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle gegen die DJK Oespel-Kley. Die deklassierte jüngst den Soester TV mit 40:21, unterlag zuvor allerdings Schlusslicht Riemke mit 26:30. Dabei baut der ASG-Trainer auch auf Sandy Fitzek, die zuletzt viermal traf.