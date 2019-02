Seit wann sind Sie für das Kulturgeschehen in Lüdinghausen zuständig und wie haben Sie sich eingearbeitet?

Martina Götsch : Zuständig bin ich offiziell seit dem 1. Januar 2019, hatte aber vorher bereits Gelegenheit, mir den einen oder anderen Einblick zu verschaffen. Jetzt versuche ich, einen Eindruck zu gewinnen, wie sich das Publikum zusammensetzt, versuche, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und so zu erfahren, was wie ankommt.

Noch begleiten Sie das Programm, das durch Ihre Vorgängerin eingestielt wurde. Planen Sie künftig Veränderungen?

Götsch: Die Beantwortung dieser Frage ist gar nicht so einfach. Einerseits hat sich das Veranstaltungskonzept ja jahrelang bewährt, andererseits fällt natürlich schon auf, dass sich eine gewisse Altersstruktur durchgesetzt hat, bei der man gerne die jüngeren Besucher noch mehr mit einbinden möchte. Diesen Spagat, also Angebote für eine breitere Besucherschicht einerseits, das Bewährte zu erhalten andererseits, möchte ich gerne schaffen. Dafür ist es auch wichtig, die Meinung möglichst vieler kulturinteressierter Menschen einzuholen und zu berücksichtigen.

Lüdinghausen hat einige Kulturträger, die das Angebot breit aufstellen. Sehen Sie das eher als Konkurrenz oder als Bereicherung?

Götsch: In jedem Fall als Bereicherung, Angebotsvielfalt sollte man immer so einordnen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wir uns eventuell künftig hin und wieder zusammensetzen und versuchen, die Angebote in einem interessanten Miteinander zu vereinen. Das kann inhaltliche, aber auch terminliche Komponenten betreffen. -ik-