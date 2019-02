Im alten Jahr hatte er sieben Tore erzielt, gegen die Warendorfer SU glückten ihm gleich drei auf einen Streich. WN-Redakteur Wolfgang Schulz unterhielt sich mit Everswinkels Angreifer Eugen Migov (29), der den größten Anteil am Derbysieg seines SC DJK hatte.

Wann haben Sie denn das letzte Mal drei Tore gemacht?

Migov: Das ist schon eine ganze Weile her. Für den IFC Warendorf in der Kreisliga C.

Wie kommt‘s, dass es in Warendorf so gut geklappt hat?

Migov: Die Trainer haben mich sonst meistens auf die Sechs gestellt. In Warendorf durfte ich ganz vorne spielen – und bin dort gut von meinen Kollegen bedient worden.

Fast wären es ja sogar vier Tore gewesen...

Migov: Ja, ja, der indirekte Freistoß. Ich hatte wohl verdrängt, dass der Schiedsrichter den Arm gehoben hatte. Aber der Ball war ohnehin nur als Flanke gedacht. Schade, dass Warendorfs Torwart den Ball nicht noch berührt hat.

Gibt‘s am Sonntag im Heimspiel gegen Spitzenreiter Borussia Münster auch eine Überraschung?

Migov: Mal sehen, wir haben das Hinspiel hoch verloren und etwas gutzumachen. Die Borussen sind noch mal deutlich stärker als die WSU – aber möglich ist alles.