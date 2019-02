Sexuelle Gewalt: Gipfel zwischen Schande und Buße

Nun scheinen seine Schriften und Thesen selbst bei Kirchenoberen wieder auf waches Interesse zu stoßen. Drewermanns dreiteiliges Werk „Strukturen des Bösen“ sei, so sagte der Hildesheimer Bischof, aus heutiger Sicht ebenso prophetisch gewesen wie sein Buch „Kleriker. Psychogramm eines Ideals“. Wilmer wörtlich: „Eugen Drewermann ist ein von der Kirche verkannter Prophet unserer Zeit.“

Drewermann selbst will zwar, wie er gegenüber „katholisch.de“ sagte, nicht als „Prophet“ gelten. Aber: „Wenn ein Bischof diese Überlegungen ernst nimmt, dann hat das weiterreichende Konsequenzen. Bischof Wilmer wird es nicht leicht haben, wenn er sich mit kirchlichen Strukturen anlegt. Einige seiner Mitbrüder fallen schon über ihn her. Aber damit wird er leben können.“

Erschütternde Zahlen und Berichte

Von Donnerstag an tagen die Vorsitzenden der nationalen Bischofskonferenzen in Rom, um in der „Zentrale“ der Weltkirche alles das zu besprechen, was ihre Heimatkirchen teilweise implodieren lässt. Längst ist angesichts der erschütternden Zahlen und Berichte über sexualisierte Gewalt aus praktisch allen Kontinenten von einer fälligen Großinventur, von einer Wurzelbehandlung und radikalen Reformen in einer von Männern dominierten Kirche die Rede.

Selbst der sonst zurückhaltende Bischof von Münster, Felix Genn, plädierte wie der Papst für eine Abkehr vom Klerikalismus und den damit verknüpften Machtstrukturen. Dies werde dazu führen, dass Priester und Bischöfe „an vielen Stellen Macht und Einfluss abgeben“ und ein neues Verhältnis von Laien und Priestern, Haupt- und Ehrenamtlichen, Männern und Frauen in der Kirche entstehen müsse, so formulierte es Felix Genn.

Konsequentes Durchgreifen angekündigt

Wenige Tage vor Beginn des Gipfeltreffens in Rom kündigte der vatikanische Chefaufklärer für Sexualverbrechen ein konsequentes Durchgreifen gegen Täter auch im Inneren des Vatikans an. Der maltesische Erzbischof Charles Scicluna sprach zudem von weitreichenden Konsequenzen für die Zeit nach dem Gipfel. Unmittelbar nach dem viertägigen Treffen werde Papst Franziskus mit den Organisatoren über die weiteren Schritte beraten. Schon jetzt sei das Personal in der federführenden Abteilung der Glaubenskongregation von 10 auf 17 Kirchenjuristen deutlich aufgestockt worden; die Verfahren würden spürbar beschleunigt.

Moderator des Gipfels ist Pater Federico Lombardi. Seinen Worten zufolge gibt es täglich drei Referate mit Fragerunden sowie Gespräche in Kleingruppen, zudem Zeugnisse von Missbrauchsopfern und einen Bußgottesdienst. Abstimmungen oder Beschlüsse sind nicht vorgesehen. Unter den Rednern sind die Kardinäle Reinhard Marx (München), Antonio Tagle (Manila) und Blase Cupich (Chicago). Zu Beginn des Treffens in der neuen Syn­odenaula wie bei den täglichen Abendgebeten werden auch Opfer sexualisierter Gewalt sprechen.

Warnung vor übersteigerten Erwartungen

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat unterdessen ein klares Bekenntnis des Vatikans gefordert. „Die katholische Kirche hat gewaltige Schuld durch den Missbrauch auf sich geladen“, sagte Rörig der Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“. „Das dadurch entstandene Leid muss mit aller Konsequenz anerkannt und die Opfer müssen entschädigt werden.“

Papst Franziskus selbst hat vor übersteigerten Erwartungen an den Gipfel gewarnt. Kirchenexperten erwarten daher nicht, dass sich hinsichtlich des Zölibats oder einer Öffnung von Weiheämtern für Frauen etwas grundsätzlich ändern wird.