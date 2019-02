„Die Spieler, der Vorstand und der Verein stehen hinter den beiden Trainern und freuen sich, dass sie dem Verein auch ein weiteres Jahr zur Verfügung stehen“, freut sich Vorsitzender Thomas Stockhausen. Somit geht Hassmann in seine achte, Vahle in seine vierte Saison.

Die Planungen des Kaders sind ebenfalls so gut wie abgeschlossen. Dieser bleibt im Kern bestehen, wenige Entscheidungen stehen noch aus. Linksaußen Carina Westermann kehrt aus der Elternzeit zurück in das Team.

Sassenberg führt mit vier Punkten Vorsprung gegenüber Versmold und Everswinkel II die Tabelle an und wird sich Platz eins kaum noch nehmen lassen. Am Samstag um 19 Uhr gastiert Schlusslicht Sparta Münster in der Herxfeldhalle.