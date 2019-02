Wie die Obamas Washington verändern

Es ist ein kalter Morgen an der „National Mall“ in Washington D.C. Eine lange Schlange von Menschen wartet geduldig vor dem Neubau, dessen drei aufeinanderstehenden umgekehrten Bronze-Pyramiden spektakulär in den blauen Himmel ragen. Seitdem Barack Obama, der direkt um die Ecke im Weißen Haus wohnte, 2016 das Museum für afroamerikanische Geschichte eröffnete, sind Millionen Menschen hierhin gekommen. Ein magischer Meilenstein der „Black History“ der USA – genauso, wie es das erste schwarze Paar im Weißen Haus war.

Noch heute begreift es die ehemalige First Lady Michelle Obama nicht, dass ihre Töchter in dem Gebäude aufgewachsen sind, das einst von Sklaven gebaut wurde. „Wie um alles in der Welt sind wir bloß hier hingekommen?“ Dies fragte sie Barack Obama völlig überwältigt an ihrem ersten Abend im Weißen Haus. Ihr Buch „Becoming“ über ihren Lebensweg aus der „South Side“ Chicagos ganz nach oben rüttelt gerade die USA auf. Daran zu erinnern, dass es auch Schwarze waren, die unter schweren Bedingungen viele Säulen der US-Gesellschaft erbaut haben – das ist ein Verdienst des wahrhaft spektakulären Museums und von Michelle Obamas Beobachtungen.

Lange Warteschlangen

Dabei ist es keine spontane Revolution, dass auf dem Bauplatz neben dem Amtssitz des Präsidenten das Museum entstanden ist. Es dauerte 150 Jahre. Erst 2003 unter Präsident George W. Bush gelang mit einem Kongress-Beschluss der Durchbruch. Tausende Privatleute unterstützten den 540 Millionen Dollar teuren Bau durch Geldbeträge. Medienunternehmerin Oprah Winfrey, deren Rolle für das Selbstbewusstsein der Afroamerikaner nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, gab allein 21 Millionen Dollar: die größte Einzelspende. Sie ist Thema einer Ausstellung im Keller des Ge­bäudes. Ein Selfie mit einer ihrer ausgestellten Roben – ein Muss für die Besucher.

Dafür lassen sie sich einiges gefallen. Der Eintritt ist zwar frei. Doch wenn man hineinmöchte und nicht monatelang vorher ein Ticket gebucht hat, muss man sich in aller Herrgottsfrühe morgens online anmelden – und bekommt dann einen Termin. Trotz der genauen Vorgaben sind die Schlangen lang. Die Menschen warten selbstbewusst, voller Stolz.

„ Wenn wir dorthin gehören, dann tun es so viele andere auch. Wenn wir dorthin gehören, dann tun es so viele andere auch. “ Michelle Obama über ihre Zeit in Washington

Was es für sie bedeutet, endlich mit ihrer Geschichte ins Herz des politischen Amerikas vorgerückt zu sein? Das frage ich die dunkelhäutige Frau vor mir. Sie mustert mich kritisch. Wie es denn derzeit in Deutschland so laufe? So fragt sie selbstbewusst zurück. Hätten wir da auch nicht ein paar Probleme mit unseren Minderheiten? Sie rückt ihren lilafarbenen Schal zurecht. „Wir sind froh, dass wir Amerikanerinnen sind.“

Von Hoffnung beseelt

Die Selbstwahrnehmung der afroamerikanischen Bevölkerung dreht sich um drei Phasen: Erstens die düstere Vergangenheit als rechtlose Sklaven mit dem Wunsch, diese Leiden anzuerkennen. Zweitens die Emanzipationsbewegung, die eine rechtliche Gleichstellung brachte. Drittens die Geschichte ihres Aufstiegs, gerade in den Bereichen Musik und Sport, weil diese zunächst leichter zugänglich waren.

Diese Collage ist gemischt mit der ureigenen amerikanischen Vorstellung, dass die USA es am Ende für jeden möglich machen, seinen Traum zu verwirklichen. Somit ist „Black History“ trotz aller Rückschläge beseelt von der Hoffnung auf bessere Zeiten. Das Museum mit seinen aufstrebenden drei Pyramiden reflektiert diese drei Ebenen der afroamerikanischen Geschichte. Und dann die Lage! Im Süden und Westen die Statuen für Thomas Jefferson, Martin Luther King jr., Abraham Lincoln und George Washington. Direkt um die Ecke der symbolträchtige Platz, auf dem Martin Luther King jr 1963 der schwarzen Bevölkerung zurief: „I have a dream!“.

Michelle Obama: „Ich war eine schwarze Studentin aus der Arbeiterschicht an einem renommierten, mehrheitlich weißen College.“ Foto: dpa

Große Gefühle

Das Museum arbeitet auch im Inneren bewusst mit großen Gefühlen. Ganz tief im Keller geht es um die Sklaverei. Zu ­sehen sind ausschließlich Original-Exponate. Die Qualen des Alltags, aber auch die Befreiung im Bürgerkrieg, die Rassentrennung sind Themen. Besonders beeindruckend: Eine Hütte zeigt die einfachen Lebensbedingungen auf den Plantagen, ein Original-Eisenbahn-Waggon lässt nachfühlen, wie Schwarze separiert reisen mussten.

Und die Menschen reagieren anders in diesem Museum. Eigentlich sollten sie nur anderthalb Stunden bleiben. Doch sie konsumieren die Ausstellung nicht nur. Die Besucher schauen auf viele Details, ­lesen nach, sodass sie im Schnitt fast sechs Stunden bleiben! Am Ende dominieren so auch viele positive Gefühle: Exponate schwarzer Musiker wie der knallrote Cadillac von Chuck Berry oder Kleidung von Michael Jackson sind magische Anziehungspunkte.

Martin Luther King: „I have a dream“, rief er 1963 der Menge zu – und winkte in die Richtung, wo heute das Museum steht. Foto: dpa

Debatten über Rassismus

Das Museum ist gerade rechtzeitig eröffnet worden, an­gesichts der Debatten über Rassismus, Polizeigewalt gegen Schwarze und der grundlegenden Frage, wie die Amerikaner in ihrem Land zusammen leben wollen. Es sind nicht nur die großen Verletzungen, es sind die täglichen Stiche, die Details, die besonders unter die Haut gehen. Das trifft auch auf das Buch von Michelle Obama zu.

Ein Beispiel: Ihre Mutter hatte ihr beigebracht, ohne Slangwörter zu reden. Sie fühlte sich auch sonst Weißen gleichgestellt, bis sie eine weit entfernte Cousine einmal bissig fragte: „Wieso redest du eigentlich wie ein weißes Mädchen?“ Da sind die wieder! Diese kleinen Sätze, die sagen wollen: Du gehörst nicht dazu! Sie schreibt auch darüber, wie es sich anfühlt, immer dankbar sein zu müssen, dass sie an der Elite-Universität Princeton studieren durfte. Dabei musste sie in einem Haus wohnen, das mittellosen schwarzen Studenten vorbehalten war – und wohl deshalb „Dritte-Welt-Zentrum“ hieß. Die Botschaft auch hier: Du gehörst nicht zu den USA.

Positive Botschaften

US-Fusionskultur „live“ gibt es dagegen im quirligen Restaurant des Museums. An vier Stationen liefert es Einblicke, was früher im Süden gekocht wurde. Vom kreolischen Einfluss mit Golf-Shrimps und Grütze, Catfish bis hin zu scharf gewürztem Grill-Hähnchen: ein echtes Erlebnis. Gezeigt wird auch, wie das Kochen der Sklaven, die als Hausangestellte in der Küche gearbeitet haben, letztlich das Essen der Weißen beeinflusst hat.

Moderatorin Oprah Winfrey ist wichtige Sponsorin des Museums für afroamerikanische Geschichte. Foto: dpa

Im „Sweet Home Café‘“ bleibt Zeit zum Nachdenken: Die USA sind immer noch nicht im Reinen mit ihrer Geschichte des Rassismus. 40 000 Exponate des Museums und eine selbst­bewusste, starke schwarze Frau wie Michelle Obama bringen die zerrissenen Botschaften aber deutlicher denn je auf den Tisch. Und sie formulieren ein neues, positives Gefühl. Eine Köchin im Café bringt es auf den Punkt: „Warum wir Sweet Home Café heißen? Wir sagen unseren Leuten: Ich seid hier zu Hause, ihr seid jetzt daheim.“