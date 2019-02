„Wir werden auf jeden Fall eine schlagkräftige Mannschaft stellen und möchten etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Christian Nosthoff, Co-Trainer des SV Ems Westbevern . Er leitete in dieser Woche die Trainingseinheiten, da Chefcoach Andrea Balderi erkrankt ist. Ob der Trainer am Sonntag gegen den Tabellennachbarn dabei sein kann, ist ebenso fraglich wie der Einsatz von Abwehrchef Kevin Hohmann, Hendrik Schlunz und Kai Leifker. Fehlen wird Oliver Hollmann (gesperrt). Die Rückkehr von Thilo Dierkes nach langer Verletzungspause ist wertvoll, ist er doch in der Lage, das Spiel zusammen mit Hannes John anzukurbeln. Sendenhorst geht mit der Empfehlung eines 5:1-Sieges gegen GW Westkirchen ins Duell.