Jens Spahn: „Die große Koalition liefert“

Herr Spahn , in Ihren knapp zwölf Monaten als Bundesgesundheitsminister haben Sie viele Akteure im Gesundheitswesen gegen sich aufgebracht. Ärzte, Apotheker, Kassen: Haben Sie schon einen Lieblingsgegner?

Jens Spahn: Nein, darum geht es auch nicht. Gesundheitspolitik ist doch kein Spiel. Mir geht es darum, Missstände zu beheben. Wir haben zwar eines der besten Gesundheitssysteme. Trotzdem läuft vieles nicht so, wie es sollte. Ich will Verbesserungen für die Patienten erreichen, dafür muss ich etwas ändern. Und dafür muss man den einen oder anderen Konflikt in Kauf nehmen.

Ihnen wird vorgeworfen, neue Hürden für die Behandlung psychisch Kranker einbauen zu wollen.

Spahn: Das Gegenteil ist richtig. Wer schnell eine Therapie benötigt, soll sie schneller bekommen. Dafür muss die Versorgung besser koordiniert und strukturiert werden.

Wie wollen Sie dafür sorgen?

Spahn: Psychisch kranke Menschen dürfen nicht durchs System irren, bevor sie Hilfe bekommen. Ihre ersten Anlaufstellen – ob Hausarzt, Psychotherapeut, Suchtberatungsstelle oder Familiendienst – müssen besser zusammenarbeiten. Deshalb beauftragen wir den Gemeinsamen Bundesausschuss , die Behandlung besser zu strukturieren und zu koordinieren. Die Selbstverwaltung der Ärzte, Krankenkassen und Kliniken ist jetzt am Zuge.

Jens Spahn: Karriere in Bildern 1/10 Der ehrgeizige Gesundheitsminister Jens Spahn aus dem westfälischen Ahaus hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als konservativer Kritiker der Kanzlerin profiliert. Nun zählt auch er zu den potenziellen Nachfolgern der Kanzlerin. Foto: CDU

Erst im März 2018 übernahm Jens Spahn das Gesundheitsministerium von Hermann Gröhe und wurde damit jüngster Minister in Merkels Kabinett. Es ist die bisher höchste Karrierestufe des Jungkonservativen. Foto: dpa

Nach sechs Jahren als gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und zweieinhalb Jahren als parlamentarischer Finanz-Staatssekretär rückt Spahn in die erste Reihe auf. In der Vergangenheit brachte sich Spahn nicht nur als geschicktester Merkel-Kritiker in den eigenen Reihen in Stellung. Er tummelte sich auch auf gesellschaftspolitischen Feldern, die mit seinen offiziellen Politikbereichen wenig, mit dem gefühlten Stimmungen im Land und dem erwünschten konservativen CDU-Kurs aber um so mehr zu tun haben. Foto: Soeren Stache

So forderte das CDU-Präsidiumsmitglied ein Islamgesetz etwa gegen «Import-Imame», die von der Türkei geschickt würden und eine reaktionäre Ausprägung ihrer Religion in Deutschland verankern wollten. Statt nach den langen Tagen mit der SPD den von ihm mitverhandelten Koalitionsvertrag zu erklären und verteidigen, reiste er tags drauf zum Wiener Opernball und suchte die Nähe zu Österreichs jungkonservativem Kanzler Sebastian Kurz, der so etwas wie ein politisches Gegenbild zu Merkel ist und für einen harten Flüchtlingskurs steht. Foto: dpa

Einigermaßen spektakuläre Einlassungen und Vorstöße mit Überraschungseffekt gehören zu Spahns Karriere seit Jahren dazu. Als 2008 die damalige große Koalition eine Rentenerhöhung beschlossen hatte, wertete der Jungpolitiker das «Wahlgeschenk an die Rentner» und löste eine Empörungswelle aus. Foto: dpa

Ob er ein Verbot von Schönheitsoperationen bei Jugendlichen forderte oder die Trennung in gesetzliche und private Krankenversicherung als «nicht mehr zeitgemäß» kritisierte - Aufmerksamkeit war ihm gewiss. Foto: Carsten Rehder

Persönlich ist der großgewachsene Mann mit modischer Brille gewinnend, freundlich. Mühe, sein Selbstbewusstsein zu verbergen, gibt er sich wenig. Immer wieder ist er mit Schwulenfeindlichkeit konfrontiert. Er heiratete seinen Lebenspartner , den Journalisten Daniel Funke. Unpassende Bemerkungen konterte er immer wieder lässig. Gleichzeitig bemängelte er auch, dass Schwulenhass von Flüchtlingen tabuisiert werde, angeblich aus einem krudem «Multi-Kulti-Wohlfühldasein» heraus. Foto: Robert Schlesinger

Verwurzelt ist Spahn in Ahaus, wo er Abitur machte, einem Kreisverband der Jungen Union vorsaß und zehn Jahre Mitglied in einem Stadtrat war. Foto: Kay Nietfeld

Ein bisschen Gegenwind bekam der gelernte Bankkaufmann vergangenes Jahr wegen seiner Beteiligung an einem Startup , das günstige Bearbeitungen von Steuererklärungen im Internet anbietet. SPD und Grüne warfen ihm einen Interessenkonflikt vor, weil er als Finanzstaatssekretär für solche Firmen zuständig sei und einen staatlichen Zuschuss erhalten habe. Foto: Kay Nietfeld

Ob Spahn als Merkels Nachfolger eine Chance hat? Ihm wird parteiintern angekreidet, dass er mit Äußerungen etwa in der Flüchtlingspolitik zu stark polarisiert habe. Wer als Kandidat die Mehrheit eines Parteitages auf sich vereinen wolle, müsse alle Flügel integrieren, sagen Kritiker. Foto: Jürgen Peperhowe

Sind Sie angesichts des Protestes eingeknickt?

Spahn: Wir haben nach einer intensiven Debatte entschieden, die Reform nicht im Rahmen des Termin­service- und Versorgungs­gesetzes (TSVG) anzugehen, sondern mit dem Psycho­therapeuten-Ausbildungsgesetz. Der Entwurf dafür geht am heutigen Mittwoch ins Kabinett. Der Gesetzgebungsprozess startet. Und parallel dazu führen wir unsere Gespräche mit den Psycho­therapeuten und Ärzten. Die Therapeuten haben die Sorge, wir wollten ein Gutachtersystem aufbauen oder sogar Ärzte wieder über die Notwendigkeit von Psychotherapie entscheiden lassen. Aber diese Sorge ist völlig unbegründet.

Das Gremium der Selbstverwaltung – der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) – ist mächtig sauer auf Sie, weil Sie selbst bestimmen wollen, welche Behandlungen die Kassen ersetzen müssen. Ist der Gesundheitsminister kompetenter als die Akteure?

Spahn: Der G-BA leistet sehr gute Arbeit. Aber manchmal dauert es fünf, acht oder zehn Jahre, bis entschieden ist, was von den Krankenkassen übernommen wird. So lange können Patienten nicht warten. Deswegen schlage ich eine Frist von zwei Jahren vor. Gibt es dann noch immer keine ­Einigung, dann entscheidet der Gesundheitsminister gemeinsam mit dem Bundesrat, was mit entsprechenden Leistungen passiert.

Die Kassen warnen, sie müssten am Ende für Behandlungen zahlen, deren Nutzen oder Risiken nicht ausreichend getestet sind.

Spahn: Das ist Unfug. Es geht um Fälle, in denen sich die Akteure gegenseitig blockieren oder gar nicht entscheiden wollen, wie etwa bei der Behandlung des Lip­ödems. Für zahllose Patienten ist das ein riesiges Pro­blem. Deswegen müssen wir handeln. Ich bin gewählt worden, um zu entscheiden. Und nicht, um Verantwortung auf andere abzuwälzen. Das würde auch zu Frust und Vertrauensverlust der Betroffenen führen. Nichts tun ist für mich keine Option.

Beim Pflegenotstand warten die Betroffenen seit Langem auf Abhilfe. Wann werden die ersten der 13.000 zusätzlichen Stellen besetzt, die Sie versprochen haben?

Spahn: Das ist Sache der jeweiligen Pflegeeinrichtung. Aber der Weg dafür ist frei. Anträge können sie bereits seit 1. Januar stellen. Und in den Krankenhäusern wird jede neue Pflegekraft ­finanziert – und viele Kliniken nutzen dies bereits. Es geht voran. Auch wenn das große Problem bleibt, Fachpersonal für die neuen Stellen zu finden. Aber auch daran arbeiten wir: Wir stocken die Ausbildungsplätze auf, wir schaffen Anreize für Berufsrückkehrer, wir wollen Pflegekräfte besser bezahlen und neue aus dem Ausland anwerben.

Mehr und besser bezahlte Pfleger: Das treibt die Kosten hoch. Schon jetzt sehen sich viele Pflegebedürftige oder deren Familien finanziell überfordert. Braucht es eine Obergrenze für die

Spahn: Momentan nicht. Denn die Zahl der Sozial­hilfeempfänger unter denjenigen, die in Heimen gepflegt werden, ist in den vergangenen Jahren absolut und relativ gesunken. Aber es stimmt natürlich, wenn die Kosten weiter steigen, werden wir uns überlegen müssen, wie wir das finanzieren. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Steuerzuschüsse einführen, den Beitragssatz oder den Eigenanteil anheben. Klar ist, dass nicht jede Kostensteigerung in Zukunft aus der Pflegeversicherung bezahlt werden kann. Die Beiträge sind gerade erst um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lasten fair verteilt werden.

Ihr erstes Jahr als Minister geht zu Ende. Die Akteure im Gesundheitswesen und die Fachpolitiker stöhnen über Ihre Daueraktivität. Haben Sie es so eilig, weil die Koalition bald platzen könnte – und Sie dann ­etwas vorweisen wollen?

Spahn: Noch einmal: Gesundheitspolitik ist weder ein Spiel, noch ein Selbstzweck. Bei notwendigen Verbesserungen für die Patienten kann man nicht trödeln. Auf vielen Gesundheits-Baustellen geht es seit Jahren nicht voran. Es ist genug diskutiert worden. Jetzt muss entschieden werden. Mein Antrieb ist es, die Probleme zu lösen. Und ich setzte darauf, das noch drei Jahre lang weiterzumachen.

Schwarz-Rot wackelt nicht?

Spahn: Die große Koalition liefert. Pflege, Rente, Innere Sicherheit, mehr Polizei, mehr Geld für Verteidigung, Pakt für Justiz: All das gehen wir an. Das zählt für mich. Parallel dazu müssen die Parteien unterscheidbar sein. Gut regieren und zugleich ein klares Profil zeigen, das ist eine schwierige Balance. Mein Eindruck ist: Union und SPD werden darin besser.

Kaum hat die Union mit ihrem Werkstattgespräch ihr Profil in Sachen Migrationspolitik geschärft, bändelt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Doppel-Interview mit Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt an. Wie passt denn das zusammen?

Spahn: Da wird etwas zu viel hineininterpretiert. Ich habe mal ein Doppel-Interview mit Gregor Gysi ge­geben, ohne eine Koalition mit der Linkspartei vorzubereiten (lacht). Aber im Ernst: Gemeinsam sprechen, das ist richtig. Klar ist aber auch: Koalitionen werden aufgrund von Inhalten geschlossen. Und insbesondere bei den sicheren Herkunftsstaaten verweigern die Grünen seit Jahren eine prag­matische Lösung und verhindern, dass wir das Recht schneller durchsetzen.

Kramp-Karrenbauer wirbt für Pragmatismus gegenüber den Grünen…

Spahn: Da gehe ich mit. Gleichzeitig müssen wir als CDU klarmachen, wo wir uns unterscheiden. Beim Klimaschutz etwa, da geht es um einen klugen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie. Wir wollen das Klima schützen und unseren Wohlstand erhalten. Letzteres vergessen die Grünen zu häufig. Das müssen wir deutlich machen, denn es gehört zur Auseinander­setzung dazu.

Wie die Heilmittelversorgung verbessert werden soll

Von Tobias Schmidt

Billigwindel-Skandal, zu schwere Rollatoren, mangelnde Beratung – bei der Versorgung mit Hilfs- und Pflegemitteln liegt vieles im Argen. Damit das besser wird, hat der Spitzen­verband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) seinen Hilfsmittel-Katalog gründlich überarbeitet. Was sich für die Versicherten ändert:

► Informationspflicht: Das Verzeichnis des GKV-Spitzenverbandes umfasst 32 500 Produkte von Bandagen über Hörgeräte und Insulinpumpen bis zu Prothesen. Die Kassenausgaben für Hilfsmittel sind seit 2013 um 41,3 Prozent auf 8,07 Milliarden Euro im Jahr 2017 an­gestiegen. Um Qualität und Auswahl zu steigern, wird nun eine Informationspflicht eingeführt: „Ab sofort müssen alle Hilfsmittel-Anbieter die Versicherten zuerst über zuzahlungsfreie, ­also voll von den Kassen finanzierte Hilfs- und Pflegemittel aufklären, bevor sie teurere Alternativen anbieten“, sagte Verbandsvorstand Gernot Kiefer am Mittwoch in Berlin. Auch eine bessere Beratung wird Pflicht.

► Windeln: Der Billigwindel-Skandal steht exemplarisch für die Schwachstellen des Systems: Anbieter haben Inkontinenz-Patienten mit mangelhaften Produkten mit verminderter Saugfähigkeit beliefert. Zudem sorgte eine Knappheit für Empörung – so galt es etwa als ausreichend, die Windel zwei Mal am Tag zu wechseln. Inzwischen wurden die An­forderungen verschärft: Die Windeln müssen eine höhere Saugkraft haben und werden getestet. Dennoch sei die Versorgung „nach wie vor inakzeptabel“, machte Kiefer Druck auf die Hersteller, ­bessere zuzahlungsfreie Windeln anzubieten.

► Rollatoren: Gehhilfen gehören zu den verbreitetsten Hilfsmitteln. Vor allem das Gewicht der Geräte ist für viele Bedürftige ein großes Problem. Deswegen wurde jetzt ein Maximalgewicht von zehn Kilogramm vor­geschrieben. „Das Gewicht wird sich in Zukunft weiter verringern“, stellte Kiefer in Aussicht. Auch die Aus­stattung von Standard-Rollatoren wird verbessert – etwa durch Reflektoren und ergonomische Handgriffe.

► Innovationen: Im neuen GKV-Katalog schlagen sich viele technische Entwicklungen nieder. So gibt es für Diabetiker neue Messgeräte, die eine Blutentnahme überflüssig machen. Computergesteuerte Exo-Skelette ermöglichen Querschnittsgelähmten das Laufen, mit myoelektrisch gesteuerte Armprothesen können Armamputierte wieder greifen.