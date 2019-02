Michael Cohen packt aus – harte Abrechnung mit Trump

Vor acht Jahren sagte Michael Cohen , der langjährige Leibanwalt und „Fixer“ unangenehmer Angelegenheiten für Donald Trump, in einem TV-Interview: Seine wichtigste Aufgabe sei, seinen Chef zu schützen. Doch die Zeiten haben sich drastisch geändert. Denn Cohen ist zum umstrittenen Kronzeugen gegen ihn geworden, der gestern in einer live übertragenen Aussage vor dem US-Kongress bewies, dass alle einst existierenden Sympathien verschwunden sind.

Und der sich vom Präsidenten heute sogar bedroht fühlt – und gestern den Kongress um Schutz bat. Trump sei ein „Betrüger“, ein „Hochstapler“ und ein „Rassist“, behauptete Cohen. Diese hochbrisanten Klassifizierungen waren wohl noch nie für einen Präsidenten so belastend, seit einst Richard Nixons Anwalt John Dean 1973 vor dem Kongress über „Watergate“ auspackte.

So wie es damals Dean tat, so hat auch Cohen mit den Ermittlern der Justiz ko­operiert – Berichten zufolge in Sachen Russland-Kooperation des Trump-Teams und Schweigegeld-Zahlungen an mutmaßliche Geliebte Trumps wie Pornostar Stormy Daniels. Cohen ist, weil er bei einer früheren Kongress-Anhörung gelogen hatte, aus diesem und anderen Gründen wie Betrug und Verletzung von Parteispenden-Gesetzen zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Am Dienstag sagte der 52-Jährige bereits vor Volksvertretern hinter verschlossenen Türen aus, doch gestern war alles öffentlich. Es war eine lange Liste von Themen, die Trump heftige Bauchschmerzen bereiten – und Cohen, von dem in Vietnam weilenden Trump über Twitter ebenfalls als „Lügner“ klassifiziert, nahm keine Rücksicht.

Er schäme sich für seine Unterstützung Trumps. Vertreter der Republikaner attackierten ihn gestern aufgrund seines freizügigen Umgangs mit der Wahrheit in der Vergangenheit, doch die von Cohen behaupteten Vorgänge mussten sie zur Kenntnis nehmen: Dass Trump davon wusste, dass sein Ex-Berater Roger Stone mit Wikileaks in Kontakt stand, was gehackte E-Mails der Demokraten und den Veröffentlichungs-Zeitpunkt anging, und dies als „großartig“ bezeichnete. Dass Trump Cohen Geld anwies, das er zuvor als Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen verauslagt hatte.

Dieses Bild, das von Michael Cohens Anwalt Lanny Davis zur Verfügung gestellt wurde, zeigt Kopien von zwei Schecks, die Cohen in Washington dem House Oversight and Reform Committee vorgelegt hat. Cohen sagt, dass die Überweisungen von US-Präsident Trumps persönlichen Bankkonto zeigen. Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und des ehemaligen Playboy-Models Karen McDougal, welches Cohen für Trump im Vorfeld von der Präsidentschaftswahl 2016 geleistet hat. Foto: Lanny Davis/dpa

Dass Trump ihn zwar nicht formell damit beauftragte, aber dennoch unmissverständlich andeutete, dass Cohen dem Kongress die Unwahrheit darüber sagen sollte, was das Projekt des geplanten Trump-Towers in Moskau anging. Es sei schmerzhaft für ihn zuzugeben, dass er Trump wegen seiner eigenen Ambitionen gedient und damit „absolut falsch“ gehandelt habe. Ob Trump zuzutrauen sei, mit einer „fremden Macht“ zum eigenen Vorteil zu kollaborieren, wurde er gestern gefragt. „Ja“, lautete Cohens Antwort.

Seit Trump Präsident sei, sei er „die schlechteste Version von sich selbst“ gewor den. Trump habe seine Präsidentschafts-Bewerbung nur als „Marketing-Möglichkeit“ gesehen und anfänglich gar nicht gewinnen wollen. Mit mehreren Aussagen habe er zudem seinen Rassismus bewiesen – wie mit der Frage, ob Cohen jemals ein von einem Schwarzen geleitetes Land gesehen habe, das kein „Scheißhaus“ sei. Und er habe von einem umstrittenen Treffen von Mitarbeitern und seinem Sohn mit einer russischen Anwältin 2016 in New York gewusst, von der man sich „Schmutz“ über Hillary Clinton erhoffte – und später darüber gelogen. Cohen insinuierte, Trump habe sich mit einer Gefälligkeits-Arztbescheinigung um den Wehrdienst und die Entsendung in den Vietnam-Krieg gedrückt. In welchem Umfang die Aussagen Cohens juristisch relevant sind, wird man erst wissen, wenn der Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller vorliegt. Politisch bieten die Behauptungen wertvolle Munition – entweder für ein Amtsenthebungsverfahren. Oder für den Wahlkampf 2020 gegen den Präsidenten.