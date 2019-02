Vor dem spielfreien Karnevalswochenende hat sich Bezirksligist Warendorfer SU durch einen verdienten 60:39 (31:23)-Erfolg gegen den TV Ibbenbüren in das mittlere Tabellendrittel vorgearbeitet. Die Personalsituation der WSU war bei nur sechs einsatzfähigen Akteuren erneut sehr angespannt.

Dadurch ließen sich die Warendorfer jedoch nicht beirren und starteten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive stark in die Partie. Vor allem im letzten Viertel glänzte die Abwehr, als sie den Gästen nur sieben Punkte erlaubte.

WSU: Duheric (23), Kröger (13), Harnischmacher (8), Stratmann, Nikoleizik (je 6),

Etgaras (4).