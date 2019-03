Gemeinsam mit anderen Schülern will die 16-Jährige in Hamburg für eine bessere Klimapolitik eintreten, teilten die Organisatoren der Aktionsreihe «Fridays for future Hamburg» mit. Bei der Schlusskundgebung auf dem Rathausmarkt werde Thunberg , die nach ihren Auftritten auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) und beim Weltwirtschaftsforum in Davos weltberühmt wurde, auch eine kurze Rede halten.