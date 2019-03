Wer zu spät geht . . .

Münster -

Loslassen tut weh – ist aber nötig. Das gilt nicht nur bei den Kindern: Abgeben, was man mit Herzblut und Einsatz aufgebaut hat, das fällt vielen Unternehmern schwer. Viele schieben den Gedanken lange vor sich her. Manche zu lange, so lange nämlich, bis eine schwere Krankheit oder gar der Tod des unersetzlichen Chefs lebensgefährlich wird auch für dessen wirtschaftliches „Kind“, das Unternehmen.