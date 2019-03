Weltweite Klimakundgebungen in über 1650 Städten geplant

Berlin (dpa) - Weltweit sind heute in mehr als 1650 Städten Klimakundgebungen geplant. In Deutschland sind knapp 200 Proteste nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg geplant. Das geht aus einer Liste des Netzwerks #FridaysForFuture hervor. In mehr als 100 Staaten weltweit werden Demonstrationen erwartet.