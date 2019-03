FC Twente fertigt Volendam ab

Der FC Twente Enschede hat seine Spitzenposition in der zweiten niederländischen Fußball-Liga gefestigt und stürmt weiter in Richtung Wiederaufstieg. Gegen den FC Volendam gewannen die „Tukkers“ am Freitag mit 5:0 (4:0). „Wir waren klar überlegen“, freute sich Trainer Marino Pusic. Vor der Pause entschied seine Mannschaft bereits die Begegnung: In der achten Minute brachte Javier Espinosa die Hausherren nach einem Querpass von Tom Boere mit 1:0 in Führung. Noch in der Anfangsviertelstunde erhöhte Ricardinho mit einem harten Flachschuss auf 2:0 für Twente (14.), nach einem Eckball stellte Peet Bijen auf 3:0 (33.), und Aitor erzielte den 4:0-Pausenstand mit einem Linksschuss (35.). Den 5:0-Schlusspunkt setzte Jari Oosterwijk in der 75. Minute. Damit haben die Enscheder ihren Vorsprung auf Rang zwei auf elf Punkte ausgebaut. -dab-