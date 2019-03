In der Nacht zu Mittwoch (20. März) waren in mehreren Orten des Kreises Coesfeld Autoknacker am Werk. In Seppenrade gingen die Täter beim Öffnen von Wagen der Marke BMW rabiat vor. Am Kermessenkamp schlugen sie ein Fenster eines BMW 320d ein und bauten das Multifunktionslenkrad aus, teilte die Polizei mit.

Am Lerchenweg wurden aus einem BMW X4 ein Navi, ein Radio und ein Steuergerät gestohlen. Auch dort hatten die Täter zuvor eine Scheibe zertrümmert. Gleich an zwei BMW (320d und 420d) wurden an der Ammonitenstraße Scheiben eingeschlagen. Auch hier wurden Navigationsgeräte gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Wache in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/79 30) zu melden.